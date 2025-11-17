Madre de Tekashi es retenida a punto de pistola mientras varios hombres saqueaban la casa del rapero

Natividad Pérez-Hernández, madre de Tekashi 6ix9ine, fue retenida a punta de pistola mientras cuatro hombres robaban en la casa del rapero en Florida, Estados Unidos.

El suceso ocurrió el domingo en la noche. De acuerdo a las imágenes obtenidas por TMZ se ve a los hombres armados vestidos de negro irrumpiendo en la propiedad mientras la mujer, de 60 años, era apuntada con un arma para que no pudiera hablar.

El rapero de origen mexicano no se encontraba en la casa en ese momento, estaba en una transmisión en vivo con Jack Doherty.

Las autoridades acudieron a la casa de la expareja de Yailin, pero no dieron con los sospechosos y se cree que huyeron en un vehículo. No está claro qué se llevaron o sí se llevaron algo.

Se recuerda que hace unos meses el cantante se declaró culpable de violar los términos de su libertad supervisada al esconder MDMA y cocaína en su mansión de Florida.