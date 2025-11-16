Gaby Spanic muestra su rostro tras someterse a un rejuvenecimiento facial y se vuelve viral en redes

La actriz venezolana Gaby Spanic se realizó un procedimiento estético y mostró los resultados de su rejuvenecimiento facial próximo a sus 52 años.

La protagonista de “La Usurpadora” se realizo un lifting temporal (Hilos PDO), hilos PDO en el rostro, relleno de labios, relleno de mentón, relleno de molares y láser Red Touch en una clínica de Brasil.

La imagen donde la artista de 51 años muestra el resultado del procedimiento se volvió viral en redes sociales.

Spanic se dejó ver públicamente en un video con su canción de fondo mientras presumía su nuevo look: “A veces la vida intenta aplastarte, pero descubres que tu fuerza nace exactamente donde pensabas que caería. -Bajo mi piel_”.