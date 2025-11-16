Los divorcios más tortuosos del mundo de la farándula

La semana pasada, el divorcio de la actriz mexicana Angélica Vale tomó por sorpresa al mundo, incluso a la misma artista, quien reveló que se enteró de la noticia por los medios mientras cenaba con su expareja y padre de sus dos hijos, Otto Padrón.

“De verdad, nunca pensé, que esto me fuera a pasar. Así es como me entero. Él me dice que sus abogados, que él tampoco sabía que iban a meter los papeles una semana antes de mi cumpleaños, que él también se sacó de onda, que no sabía lo que estaba pasando”, expresó Vale al borde del llanto.

Vale confirmó que su matrimonio finalizará de manera legal tras 7 meses separada, declaraciones que alborotaron la farándula latinoamericana, así como ha ocurrido con relaciones de otras figuras del entretenimiento internacional, como Cardi B y Offset, Brad Pitt y Angelina Jolie, Daddy Yankee y Mireddys González, Sia y Daniel Bernad, Kim Kardashian y Kanye West y Paulina Rubio y Colatte.

Cardi B y Offset

Cardi B y OffsetFoto de Instagram

Cardi B solicitó el divorcio de Offset en julio de 2024 tras casarse en secreto en el año 2017 y tres hijos en común.

La rapera de origen dominicano explicó que aún sigue unida con el padre de sus tres hijos no por amor, sino por un “contrato” debido a que Offset quiere “millones de dólares” para concluir el divorcio.

Por su parte, Cardi B ya ha retomado su vida amorosa y actualmente mantiene una relación con la estrella de la NFL Stephon Diggs, con quien tuvo a su cuarto hijo.

Angelina Jolie y Brad pitt

Angelina Jolie y Brad Pitt.

Desde su separación en 2016, Brad Pitt y Angelina Jolie protagonizaron el divorcio más mediático de Hollywood que incluyó en 2024 tras una larga batalla legal por la custodia de sus 6 hijos y el patrimonio de ambos.

Las acusaciones de presunto abuso infantil en contra de Pitt tomaron fuerza cuando tres de sus hijos decidieron quitarse su apellido.

Sia y daniel bernad

Daniel Bernad y Sia

El exesposo Sia, Daniel Bernad, está pidiendo más de 250 mil dólares al mes para mantener su "estilo de vida lujoso y de clase alta", así como también 300 mil dólares para honorarios legales y otros 200 mil dólares para cubrir el costo de la contabilidad forense.

Bernad habría solicitado la manuntención conyugal para seguir disfrutando de los privilegios que tenía con Sia, que incluían jets privados, vacaciones, restaurantes exclusivos y trabajadores a tiempo completo, los cuales ascendían a más de 400 dólares mensuales.