Cardi B dio a luz a su cuarto hijo, confirmó su representante

Cardi B se convirtió en madre por cuarta vez. Después de la publicación de la rapera en sus redes sociales donde deja entrever que dio a luz a su bebé, su representante confirmó la noticia a la revista People.

"Cardi está sana y feliz", dijo el representante sobre el nacimiento del primer hijo de la artista con el jugador de la NFL Stefon Digg, con quien anunció su relación amorosa en junio de este año.

Hace dos días, la intérprete de “Hello” reflexionó sobre su nuevo rol como madre de 4 niños, insinuando la llegada del recién nacido

“Mi vida siempre ha sido una combinación de diferentes capítulos y diferentes temporadas. Mi último capítulo fue el comienzo de una nueva temporada”, escribió Cardi en su Instagram.

“Empezar de nuevo nunca es fácil, ¡pero ha valido la pena! ¡Traje nueva música y un nuevo álbum al mundo! Un nuevo bebé en mi mundo, y una razón más para ser la mejor versión de mí, una razón más para amarme más que cualquier otra cosa o cualquier otra persona para que pueda seguir dándoles a mis bebés el amor y la vida que se merecen”, concluyó.

La cantante de origen dominicano tuvo a sus hijos, Kulture, de 7 años, Wave, de 4, y Blossom, de 1, con Offset, quien está solicitando el pago de una manutención conyugal en la demanda de divorcio.