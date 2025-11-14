Selinée Méndez agradece a Dios por regresar a casa con su hijo tras el accidente que sufrió el joven

La comunicadora y diputada del Distrito Nacional, Selinée Méndez, compartió un mensaje de gratitud a través de la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

Méndez reveló este viernes que su primogénito, Adolfo Ariel, "está con vida" tras el accidente automovilistico que sufrió el pasado fin de semana en Punta Cana junto a un grupo de amigos.

Aunque agradeció a Dios y a los médicos que asistieron a su hijo en la zona Este y en Santo Domingo, específicamente en el Centro Médico Punta Cana y Cedimat, la presentadora también lamentó la muerte de uno de los jóvenes.

"Hoy elevo mi gratitud a Dios Padre por haber protegido la vida de mi hijo Adolfo Ariel y permitirnos regresar a casa con él, luego del terrible accidente automovilístico ocurrido el pasado fin de semana en Punta Cana", expresó.

"Mi profundo agradecimiento a los héroes anónimos que auxiliaron a mi hijo y a sus amigos en ese momento tan crítico. No tuve la oportunidad de conocerlos, pero les estaré eternamente agradecida. Gracias a su valentía y generosidad, hoy mi hijo está con vida", añadió.

"Con el corazón enlutado, expreso mis condolencias más sinceras a la familia de Claudio José, quien lamentablemente perdió la vida en este trágico accidente. Les acompaño en su dolor, deseándoles consuelo y fortaleza ante tan irreparable pérdida", afirmó.