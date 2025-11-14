Latin Grammy 2025: Ca7riel y Paco Amoroso celebran su triunfo con un apasionado beso en la boca
Los argentinos se alzaron con cinco gramófonos en categorías como mejor canción alternativa, mejor canción pop o mejor álbum de música alternativa.
Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron a su público tras coronarse como los mayores ganadores de la 26.ª entrega anual de los Premios Grammy Latinos, celebrados este jueves en la ciudad de Las Vegas.
Además de revelar que planean convertir las cinco estatuillas en una cadena, siendo la primera vez que son reconocidos por la Academia Latina de la Grabación, los artistas también celebraron el triunfo con un apasionado beso en la boca.
“La historia más importante acá es que nos conocemos desde que tenemos seis años, que somos muy amigos y que todo esto que pasó ahora, de tener unos premios, no fue pensado”, dijo Amoroso antes de besarse con Ca7riel.
Por su lado, Bad Bunny, el máximo nominado de la noche, ganó un total de cinco estatuillas de las 12 que ostentaba.