¡De la ficción a la realidad! Cynthia Erivo, la heroína de Ariana Grande en Singapur

La estrella del pop Ariana Grande pasó tremendo susto durante la premiere de la película "Wicked: For Good" en Singapur, donde un fan saltó las barreras de seguridad y se abalanzó sobre ella, aunque de inmediato fue defendida y protegida por su compañera de elenco Cynthia Erivo.

El incidente, captado en múltiples videos que circularon en redes sociales, mostró al hombre, identificado posteriormente como Johnson Wen (@pyjamamann), corriendo hacia la cantante y actriz, que interpreta a Glinda en la esperada secuela dirigida por Jon M. Chu.

El joven logró rodearla con un brazo e intentó abrazarla, mientras saltaba emocionado. Fue ahí cuando, en un momento que pareció de película, Cynthia Erivo se abalanzó hacia el sujeto y logró interponerse entre el intruso y Ariana, apartándolo antes de que el personal de seguridad tomara el control y retirara del lugar al muchacho. Su rápido reflejo fue clave en el incidente.

Michelle Yeoh, quien también estaba presente, ayudó a calmar a la protagonista de tras el suceso.

Grande, que parecía visiblemente sorprendida y alterada por la intrusión, fue consolada por Erivo y Yeoh, mientras la seguridad se llevaba al individuo. El intruso es conocido por colarse en otros eventos de alto perfil, incluso en conciertos de Katy Perry y The Weeknd.

Johnson Wen publicó más tarde un video del incidente en su cuenta de Instagram, agradeciendo a Grande por "dejarle saltar a la alfombra amarilla", lo que generó una ola de críticas por su falta de respeto.