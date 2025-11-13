¡De la ficción a la realidad! Cynthia Erivo, la heroína de Ariana Grande en Singapur
El rápido reflejo de Cynthia Erivo fue clave en la protección de la artista que vivió un gran susto en la premiere de Wicked cuando un intruso irrumpió en la alfombra roja
La estrella del pop Ariana Grande pasó tremendo susto durante la premiere de la película "Wicked: For Good" en Singapur, donde un fan saltó las barreras de seguridad y se abalanzó sobre ella, aunque de inmediato fue defendida y protegida por su compañera de elenco Cynthia Erivo.
El incidente, captado en múltiples videos que circularon en redes sociales, mostró al hombre, identificado posteriormente como Johnson Wen (@pyjamamann), corriendo hacia la cantante y actriz, que interpreta a Glinda en la esperada secuela dirigida por Jon M. Chu.
El joven logró rodearla con un brazo e intentó abrazarla, mientras saltaba emocionado. Fue ahí cuando, en un momento que pareció de película, Cynthia Erivo se abalanzó hacia el sujeto y logró interponerse entre el intruso y Ariana, apartándolo antes de que el personal de seguridad tomara el control y retirara del lugar al muchacho. Su rápido reflejo fue clave en el incidente.
Michelle Yeoh, quien también estaba presente, ayudó a calmar a la protagonista de tras el suceso.
Grande, que parecía visiblemente sorprendida y alterada por la intrusión, fue consolada por Erivo y Yeoh, mientras la seguridad se llevaba al individuo. El intruso es conocido por colarse en otros eventos de alto perfil, incluso en conciertos de Katy Perry y The Weeknd.
Johnson Wen publicó más tarde un video del incidente en su cuenta de Instagram, agradeciendo a Grande por "dejarle saltar a la alfombra amarilla", lo que generó una ola de críticas por su falta de respeto.