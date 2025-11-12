Nathaly Luna regresa a los Latin Grammy

El Grupo de Medios Telemicro reafirma su presencia en las premiaciones internacionales por lo que designó nuevamente a la comunicadora Nathaly Luna como la enviada especial para cubrir los Latin Grammy 2025, a celebrarse en este jueves 13 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

Con esta nueva designación, Nathaly se consolida como uno de los rostros oficiales del entretenimiento internacional del Grupo Telemicro, acumulando una destacada experiencia en la cobertura de premiaciones como Latin Grammy 2023, Latin Grammy 2024, Premios Lo Nuestro 2025, Premios Juventud y la Parada Dominicana 2025.

Además, su trabajo como presentadora de La Opción 13.0 y animadora de eventos de Telemicro le ha permitido conectar con el público dominicano dentro y fuera del país, proyectando un estilo fresco, elegante y cercano.

“Es un privilegio representar a Telemicro en una noche de estrellas como los Latin Grammy 2025. Todos los años deja un sabor distinto; llevaré cada detalle al público dominicano, donde reina el glamour y todas las emociones. Estoy muy agradecida de que el canal haya confiado en mí para esta cobertura tan importante”, dijo Luna.

Durante la noche de la ceremonia, que reúne a las figuras más influyentes de la industria musical latina, la comunicadora dará cobertura a la alfombra roja y la ceremonia de premiaciones, al igual, que realizará reportajes especiales y entrevistas exclusivas con artistas y personalidades, los días previos al magno evento que se transmitirá por el Grupo de Medios Telemicro.

Se recuerda, que Nathaly Luna es licenciada en Comunicación Social y forma parte de los talentos de Telemicro. Su experiencia en televisión, animación de eventos y cobertura internacional le ha permitido construir una imagen sólida y en crecimiento dentro del entretenimiento dominicano.

