¿Son pareja? Modelo dominicana comparte foto junto a Lupillo Rivera: “Sin él, no sé vivir”

En medio de la controversia por el lanzamiento del libro en el que habla sobre el supuesto romance que tuvo con Belinda, Lupillo Rivera apareció con nueva conquista: la modelo dominicana Taina Pimentel, quien compartió este lunes una fotografía junto al cantante mexicano a través de su Instagram.

Con la publicación enlazada en la cuenta de ambos, aparentemente, Rivera y Pimentel anunciaron que tienen una relación amorosa, aunque el texto que acompaña la foto corresponde a la letra de la canción ‘Con él’, de Jenni Rivera.

“Con él, siento lo que antes no sentí. Él me llena de ternura, sus caricias son mi cura y sin él, no sé vivir”, dice el post que concluye con “mi amor” y las banderas de México y República Dominicana respectivamente.

Los comentarios de los seguidores felicitando a la pareja no se hicieron esperar: "Felicidades muñeca", "Muero de amor", "Tan lindos que se ven juntos".

El pasado 17 de septiembre, Pimentel también publicó imágenes suyas con el tema “Yo soy una mujer”, de Jenni Rivera.