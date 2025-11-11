Jenn Quezada da a luz a su hija antes de lo previsto: “Gracias a Dios todo fue un éxito"

La instagramer Jenn Quezada se convirtió en madre de una bebé prematura.

La noticia la dio a conocer su esposo Chris Money en sus redes sociales: “Gracias a Dios todo fue un éxito. Hoy cumple años mi madre junto al nacimiento de la nueva bendición de la familia. Naylah Reyes, cuatro libritas saludable. Gracias señor”, escribió el hombre.

Hace unos días Quezada publicó que había roto fuente y estaba ingresada en el hospital, pero a la niña le faltaba unas tres semanas para poder nacer.

“Estoy en mi tercer trimestre, pero aún me faltan un par de semanas para que mi bebé complete todo su crecimiento y sus órganos estén completamente fortalecidos. Ayer rompí fuente, aún Naylah debe permanecer dentro de mamá para evitar complicaciones”, informó la presentadora en sus redes sociales.

Fue en agosto de este año que Quezada reveló que estab esperando su cuarto hijo: "Este embarazo casi me lleva a la muerte, tuve 3 amenazas de aborto, sangrados internos que comprometieron muchísimo mi salud, aún así mi bebé seguía intacta, lloré de emoción porque a pesar de todas las dificultades mi niña permanecía fuerte y aferrándose a la vida, estuve interna en varias ocasiones, tuve sangrados tan fuertes que cada visita al hospital, pensaba que la había perdido y para nuestra sorpresa y la de todos ella seguía ahí, su corazón latiendo fuerte, y con ganas de vivir. Dios permitió que fuese así", afirmó.

Jenn Quezada también tuvo a Norah Liah con Chris Money y es madre de dos niños más, fruto otra relación.