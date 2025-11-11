Andy Morales rompe el silencio sobre su polémica ruptura con Lucas

Andy Morales protagonizó una de sus declaraciones más sinceras en 'El tiempo justo', repasando el final definitivo de Andy y Lucas y los motivos que han marcado la ruptura.

Al recordar el inicio del grupo y las imágenes de ambos juntos, Andy confesó que aquellos tiempos le traen buenos recuerdos, caracterizados por la ingenuidad y la pasión juvenil con la que empezaron.

“Éramos niños, no entendíamos dónde nos estábamos metiendo, íbamos con la ilusión de hacer música, pero era algo divertido. Con los años aprendimos que hay muchos detrás. Deja de ser divertido cuando surgen problemas o discusiones por lo de siempre".

Reconoce que las dinámicas del éxito cambiaron la relación y el trabajo en equipo, y que la gestión del grupo siempre estuvo en manos de Lucas, en quien confió plenamente.

"No me arrepiento porque nunca tuve la oportunidad de dirigir las gestiones del grupo. Confié en él y nunca me metí en lo que hacía. He intentado hacer mi trabajo y punto. Ahora lo llevo yo todo y sé lo que cuesta y se gana. Prácticamente acabo de empezar".

En relación a la pelea que supuso el punto de inflexión, el cantante matiza que nunca hubo agresión física directa, pero el enfrentamiento fue real y muy duro emocionalmente.

"No nos pegamos, en ningún momento, porque nos separaron, pero si no nos llegan a separar igual nos hubiéramos dado".

También reconoce que tras el incidente la comunicación se ha limitado totalmente y solo habla a través del manager, evitando todo contacto para protegerse. La gestión económica ha sido otro de los detonantes, pues Andy asegura que nunca estuvo al tanto de los números y que ahora detecta discrepancias.

"Me fiaba de él, pero por los números no me cuadra. No le debo dinero que yo sepa, ni él a mí. Pero no sospecho nada, solo quiero dejar atrás el nombre de Lucas y centrarme en mi carrera. No pienso ganar dinero a costa de problemas con nadie". “Si la otra parte se quiere meter en problemas conmigo, tendré que investigar y poner las cuentas claras. Si me quiere demandar, que lo haga”, dijo.

Finalmente, ha terminado su intervención con una confesión sobre el agotamiento que le produjo la dinámica del grupo: "Yo sentía que ya se había roto todo; no era feliz, giraba por inercia y por no fastidiar la vida a los demás".

Con una visión renovada, asegura que ahora busca tranquilidad y respeto, sin rencores, y que si en algún momento debe enfrentarse a nuevas polémicas estará preparado para demostrar que ha actuado correctamente: "Yo voy a seguir haciendo música, él que siga viviendo de esto. Yo no voy a entrar en su juego, no me interesa, lo contrario. Sé que ahora por la promoción el morbo es este y me da mucha pena".

Después de 20 años de carrera musical, Andy Morales ha lanzado su primer single en solitario, 'Marioneta'.

Una canción pegadiza con toques flamencos que el gaditano ha presentado este lunes en 'El Hormiguero', y cuya letra -aunque él defiende que habla de desamor- estaría plagada de dardos e indirectas a Lucas, como "me dejé tratar como una marioneta y sentirme a tu antojo, pero mi alma ahora grita y voy a cambiarlo todo"; "¿Quién eres tú para jugar con mis sueños? ¿Quién eres tú para hablar de sentimientos? Si tú no quieres a nadie, tan solo a tu egoísmo"; u "olvídate de mi persona porque para ti no existo".