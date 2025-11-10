Prueba de paternidad revela novio de Cardi B es padre de una bebé de siete meses junto a una modelo

Una prueba de paternidad reveló que Stefon Diggs, pareja y padre del cuarto bebé de Cardi B, es el papá biológico de una niña de siete meses junto a una modelo conocida en Instagram como Lord Gisselle.

La noticia fue confirmada a People por la abogada de la mujer. Charliee Harper Diggs-Lopera nació en abril de este año.

“Podemos confirmar que el Sr. Diggs es el padre", declaró la abogada Tamar G. Arminak a la revista. "Y esperamos que contribuya de manera significativa a la vida del niño y comparta la crianza con nuestra clienta, quien hasta ahora ha tenido que hacerlo todo sola".

Aileen Lopera, nombre de pila de la modelo, demandó al deportista por primera vez documentos contra Diggs para determinar la relación parental de su bebé en diciembre de 2024, cuando estaba embarazada.

Por su parte, Diggs Diggs presentó una respuesta a la demanda, negando que el bebé fuera suyo en ese momento y solicitó pruebas genéticas para determinar si era el padre.

De acuerdo a People, En los documentos pidió que, si se determina que es el padre, solicita la custodia legal y física compartida, así como el pago conjunto de los "gastos razonables" del embarazo, el parto y los honorarios y costos de los abogados.

Hace unos días el el receptor abierto de los New England Patriots confesó emocionado que el bebé que esperando con Cardi es un niño y nacerá en cualquier momento.

"Es un niño. Con eso me basta. Estoy deseando que haga flexiones, abdominales y que corra por ahí".

En una conversación con Extra, el deportista dijo que "Se supone que sucederá muy pronto, así que deséennos suerte a ambos".

Diggs también tiene una hija de una relación anterior, Nova, que nació en 2016.