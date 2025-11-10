Millie Bobby Brown explota contra los medios que critican su físico: “Está muy mal y es bullying”

No es la primera vez que Millie Bobby Brown aborda los comentarios sobre su físico que algunos medios de comunicación han publicado sobre ella a lo largo de los años. La actriz ha afirmado ahora que, aunque "respeta el periodismo" y "entiende que haya paparazzis", aunque le parezca "una mierda", pide que le "dejen en paz". "Está muy mal y es bullying", señala.

En una entrevista concedida a Vogue, Brown remarca cómo le sorprenden algunos titulares que ha leído sobre ella en la prensa: "'Dios mío, ¿qué se ha hecho en la cara? ¿Por qué se ha teñido de rubio? ¡Parece que tiene 60 años!'". "Respeto el periodismo. Me encanta leer artículos sobre mis personas favoritas y saber qué están haciendo", continúa.

"Entiendo que hay paparazzis, aunque sea invasivo, aunque me parezca una mierda, sé que es su trabajo... Pero no me critiquen desde el principio en sus titulares", sentencia la protagonista de Stranger Things. "Está muy mal y es bullying, especialmente para las chicas jóvenes que son nuevas en esta industria y ya se cuestionan todo lo relacionado con ella", afirma.

El pasado mes de marzo, durante la promoción de la película de Netflix Estado Eléctrico, Brown publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que contestaba a los medios de comunicación que habían criticado su aspecto físico, con artículos con titulares como '¿Por qué los jóvenes de la generación Z como Millie Bobby Brown están envejeciendo tan mal?', publicado por Daily Mail.

"Estuve deprimida durante tres, cuatro días. Lloraba todos los días", rememora la intérprete. Brown relata cómo, cuando fue a Londres para presentar los Brit Awards junto a la cantante Sabrina Carpenter, lloraba mientras los estilistas la maquillaban para salir al escenario. "Incluso se me llenaron los ojos de lágrimas cuando la vi entre bastidores", asegura Brown, explicando que la mentalidad de Carpenter se basa en decir 'Qué les den'.

La actriz explicó cómo grabó el vídeo llamando la atención a la prensa al día siguiente de su encuentro con Carpenter. "Si os molesta tanto que sea rubia o que use más maquillaje, voy a hablar de ello. No solo por mí, sino por todas las chicas que quieran probar un nuevo peinado o pintarse los labios de rojo", asegura. "Dejadme en paz, joder", estalla. "Tengo 21 años. Voy a divertirme, a jugar y a ser yo misma", sentencia.

Brown relata cómo, "tres semanas después" de criticar su apariencia física, el medio Daily Mail comenzó a publicar artículos cambiando por completo su narrativa. "'Millie está espectacular en este vestido'. ¿Cómo se puede cambiar de opinión tan rápido?", reflexiona la actriz.

Brown se encuentra ahora en plena promoción de la quinta y última entrega de Stranger Things, que ha estado marcada por la noticia publicada por Daily Mail, según la cual la actriz habría presentado, incluso antes del rodaje de la temporada 5, una queja formal interna por "acoso y hostigamiento" contra David Harbour. El intérprete encarna a Jim Hopper, su padre adoptivo en la serie.