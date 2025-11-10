“Desde que nací, ustedes han compartido conmigo toda mi vida”, Angélica Vale en medio de su divorcio

La actriz mexicana Angélica Vale confirmó este lunes que se encuentra en proceso de divorcio tras separarse en abril de su esposo, Otto Padrón, con quien tiene 14 años de matrimonio y dos hijos en común.

Durante su programa La Vale Show en Cali 93.9, la artista reveló que se enteró por los medios de comunicación de la decisión que tomó su expareja de finalizar legalmente con el matrimonio, aunque él afirmó que no sabía que sus abogados se habían adelantado y que la noticia saldría a la luz cerca de cumplir sus 50 años mañana.

Entre lágrimas, Vale leyó un comunicado que también publicó en sus redes sociales, donde reflexionó sobre la fuerte relación que mantiene con su público en medio de la situación: "Desde que nací, ustedes han compartido conmigo toda mi vida, los momentos felices y los difíciles, las alegrías y las tristezas. Por ello, este momento no será la excepción".

"Estoy y estaré profundamente agradecida con ustedes, el público, mis amigos, la prensa, los medios, por el apoyo y cariño constante y sé que cuento con su empatía y sus apapachos", añadió.

"Mañana cumplo 50 años y despido esta mitad de siglo, dándole la bienvenida a una nueva etapa con la que espero seguir contando con ustedes. Tengan la seguridad de que ustedes seguirán contando conmigo", finalizó.