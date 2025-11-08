Mark B presenta a su segundo hijo Dimark Burdier

El artista urbano Mark B presentó a su segundo hijo, Dimark Burdier, quien nació hace un mes.

“Un mes de la llegada de nuestra bendición Dimark Burdier. Se le presentamos con mucho amor. Gracias Dios”, publicó el cantante junto a una foto de su hijo y su pareja Diana Pérez.

Fue el pasado mes de mayo que Mark B anunció que se convertirá en padre de un varón junto a, Diana Pérez,hijastra del bachatero Zacarías Ferreira.

En se momento, Mark Burdier, nombre real del urbano, publicó un video en las redes sociales, donde muestra como su pareja le da la noticia: “Gracias a Dios por esta bendición. ¿Qué creen que sea?”, escribió junto a dos corazones uno rosa y otro azul.

El artista ya es padre de una adolescente.

El interprete de “Pal de velitas” conoció a su pareja en un restaurante en Moca, de donde es oriunda. La pareja tiene unos dos años de relación.

Mark y Diana viven en Santiago de los Caballeros. “Ya yo estoy entre casa ya. Yo estuve un tiempo separado, pero ya tengo una novia nueva, vivo en Santiago, me mudé pa Santiago. Toy bien enamorao, toy feliz”, dijo en febrero el artista en el programa “Esto no es radio”.