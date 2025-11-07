Millie Bobby Brown y David Harbour, abrazados en el estreno de “Stranger Things” tras supuesta denuncia

Recientemente se dio a conocer que Millie Bobby Brown habría presentado una queja formal interna por "acoso e intimidación" contra David Harbour, que encarna a su padre adoptivo en Stranger Things, antes del inicio del rodaje de la quinta y última temporada de la serie. No obstante, ambos actores compartieron un cálido abrazo en la alfombra roja de la premier.

A pesar de la información del Daily Mail, que reveló que Netflix había abierto una investigación interna en respuesta a la queja de Brown, no hay denuncias judiciales conocidas vinculadas a este asunto ni ningún documento se ha hecho público. Ni la plataforma ni los representantes de los actores han querido pronunciarse al respecto.

Con motivo del estreno de la última temporada de la ficción, celebrada en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, Netflix compartió un vídeo del amistoso saludo de los intérpretes en el evento. "David Harbour y Millie Bobby Brown llegan juntos al último estreno de Stranger Things", reza la publicación.

Otros vídeos del evento que circulan por redes sociales muestran a los compañeros de reparto posando y riendo juntos. De hecho, para evidenciar el buen rollo entre ambos, Harbor y Brown también posaron juntos en la foto de familia

Al ser preguntados sobre las acusaciones, los creadores de la ficción se limitaron a señalar que no podían "entrar en detalles personales". "Pero te diré que llevamos 10 años trabajando con este reparto y, a estas alturas, son como nuestra familia y nos preocupamos mucho por ellos. Así que, ya sabes, nada importa más que tener un plató en el que todos se sientan seguros y felices", explicó Ross Duffer en declaraciones a The Hollywood Reporter.

Por su parte, también en el marco de la alfombra roja y tras ser cuestionado directamente por cómo se abordaban desde producción las denuncias por acoso para asegurar que todo el mundo se sintiese seguro, Shawn Levy, productor ejecutivo de la ficción, expuso que, al final, ese era su trabajo. "Hay que crear un lugar de trabajo respetuoso en el que todo el mundo se sienta cómodo y seguro, y por eso hicimos todo lo posible para crear ese ambiente. Y estamos orgullosos de haberlo conseguido", aseguró.

"He leído un montón de historias y van desde las totalmente inexactas hasta... hay mucho ruido al respecto. Pero la verdad es que consideramos a este equipo ya este reparto como una familia, por lo que nos tratamos con respeto, y eso siempre ha sido nuestra base", añadió Levy.

La quinta y última temporada de Stranger Things llegará a Netflix dividida en tres partes. Los cuatro primeros episodios aterrizarán en la plataforma este 26 de noviembre; los siguientes tres, el 25 de diciembre y el capítulo final, que también se proyectará en algunos cines, el 1 de enero de 2026.