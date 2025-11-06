Premios Glamour 2025 anuncia sus presentadores

Los Premios Glamour Music Awards 2025 continúan generando gran expectativa en el mundo del entretenimiento, y esta vez anuncian oficialmente a los presentadores de su Alfombra Glamour, quienes serán los encargados de recibir con elegancia y estilo a las grandes figuras de la música, la televisión y la moda.

Los anfitriones de esta edición serán José Ángel Morvan, Kimberly Castillo, Radhames Espíritu y Carmencita Vilchez.

La gala de premiación se celebrará el lunes 10 de noviembre en el majestuoso Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, y contará con transmisión televisiva nacional e internacional, gracias a una alianza estratégica con el Grupo de Medios Telemicro, a través de Telecentro, canal 13, para toda la República Dominicana, y Telemicro Internacional, para los Estados Unidos.

En la ceremonia, el público podrá disfrutar de diferentes showcase musical a cargo de “Ebenezer Guerra, Dalvin la melodía, Sexappeal, Indhira, Raquel Arias, Aramis Camilo, Amneliz Rivets y Silvio Mora”.

La rueda de prensa oficial se llevó a cabo en el Salón Ibiza del Hotel Catalonia Santo Domingo, donde asistieron patrocinadores, invitados especiales y reconocidas personalidades de la música y la comunicación.

Durante la actividad, se realizó un emotivo momento de reconocimiento, donde se entregaron medallas a algunos nominados de las categorías:

“Artista Tropical en Ascenso del Año” donde los homenajeados fueron el talentoso cantante Ángelo Perrone y la artista Hasly Music. Mientras que en la categoría Mejor “Nuevo Medio Digital” recibieron sus medallas Sonia Reyes, CEO de Chupinforma, y Wal Polanco, CEO de CRNews.

La producción general de los premios está encabezada por un equipo de destacados profesionales: Rafael Taveras, Productor General de los Premios y Edward Goris, Productor de la Alfombra Glamour 2025.

La mesa de honor estuvo compuesta por Daritza Zapata, distinguida Diputada de Dajabón, Tessa Reynoso, fotógrafa oficial de los premios,Lissa Reynoso, asesora de imagen de la premiacion y Elaine Mariel Sosa, encargada gastronómica de los Premios. La coreografía recae por cuatro años consecutivos en manos de Yanmilis Mateo, directora general de las coreografías de la gala de premiación.

Durante su intervención, la vicepresidenta Yuderki Rosa expresó que “los Premios Glamour Music Awards representan una plataforma que exalta el talento dominicano con la elegancia y el profesionalismo que merece nuestra industria musical”.

El presidente Dominick Liriano destacó que “cada año trabajamos para elevar la calidad del evento y ofrecer un espectáculo que posicione a la República Dominicana como referente de glamour y excelencia artística en toda Latinoamérica”.

Por su parte, el productor general Rafael Taveras señaló que “esta edición de los Premios Glamour marcará un antes y un después, con una producción cuidada al detalle y un despliegue técnico de primer nivel”.

Asimismo, el productor de la Alfombra Glamour 2025, Edward Goris, expresó sentirse “feliz y honrado de asumir este rol tan importante, que representa una oportunidad para seguir proyectando el talento dominicano en un escenario de clase mundial”.

Con una producción impecable, una alfombra repleta de estrellas y un despliegue artístico de primer nivel, coordinados por Marli Romero,los Premios Glamour Music Awards 2025 prometen ser una de las noches más deslumbrantes del año.