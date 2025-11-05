Alicia Machado sugiere celebrar Miss Universo en RD: “Me las van a recibir con los brazos abiertos”

La actriz Alicia Machado, quien se coronó como Miss Universo 1996, se pronunció este martes sobre la pólemica que generó el enfrentamiento entre el director de la organización en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, y Fátima Bosch, representante de México en el certamen.

A través de una transmisión en vivo de Instagram, Machado sugirió a los ejecutivos de la franquicia celebrar el concurso este año en República Dominicana y no en Tailandia.

“No soporto lo que pasó en el Miss Universo, no lo soporto. Yo fuera la directora del Miss Universo y recojo a todas mis carajitas y me las llevo para Dominicana, y yo allá tengo 700 resorts, uno mejor que otro, donde me las van a recibir con los brazos abiertos y Telemundo tiene la franquicia, tiene la capacidad a nivel de técnicos de producir un show en tres días”, afirmó Machado visiblemente molesta por la situación.

Asimismo, la exreina de belleza cuestionó la permanencia del certamen en ese país, que evidencia desigualdades de género significativas y contaminación.

“¿A quién se le ocurrió llevar el concurso para allá? Esas playas están súper contaminadas, parecen las playas de esos muelles, horrorosas son esas playas, eso es pura fotografía, eso es puro photoshop, todos esos asiáticos son expertos en hacer que en los videos todo parezca bonito. ¿Qué hacen ahí? Señor Rocha, recoja todas esas muchachas y lléveselas para República Dominicana, que tiene los mejores hoteles del mundo”, señaló.