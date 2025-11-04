David Beckham es nombrado caballero por el rey Carlos III

Cuando llegó el momento de recibir su título de caballero, el astro del fútbol David Beckham supo qué hacer. Dobló la rodilla como, bueno, Beckham.

El rey Carlos III le tocó el hombro con la hoja de una espada y “Becks” se transformó en Sir David Beckham.

“Este es, sin duda, mi momento de mayor orgullo”, dijo Beckham tras la ceremonia del martes en el Castillo de Windsor. “He tenido muchísima suerte en mi carrera al haber ganado lo que he ganado y haber logrado lo que he logrado, pero recibir un honor como este, el de caballero, supera con creces todo lo que jamás imaginé”.

Este reconocimiento representa la culminación del esfuerzo de Beckham por rehabilitar su imagen tras los acontecimientos que, en ocasiones, lo distanciaron de sus seguidores durante su larga y brillante carrera. Además, ha gozado de una gran presencia pública como modelo, esposo de Victoria "Posh" Beckham, exintegrante de las Spice Girls, y musa de la película "Bend it Like Beckham" .

Este hombre de 50 años fue nombrado caballero por sus servicios al deporte y a la beneficencia, tras haber colaborado durante dos décadas con UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y haber participado en campañas con una organización benéfica que trabaja para erradicar la malaria. También desempeñó un papel fundamental en la elección de Londres como sede de los Juegos Olímpicos de Verano de 2012.

El novelista Kazuo Ishiguro, ganador del Premio Nobel y autor de «Los restos del día», quien ya había sido nombrado caballero, fue reconocido el martes en la ceremonia como Compañero de Honor de Literatura. La reconocida cantante y actriz de musicales Elaine Paige recibió el título de dama, el equivalente femenino al título de caballero.

Beckham es el único futbolista inglés que ha marcado en tres Mundiales diferentes, y su carrera incluyó la campaña del triplete de 1999, cuando el Manchester United ganó la Premier League, la FA Cup y la Liga de Campeones.

Con 115 partidos internacionales con la selección inglesa, Beckham ocupa el tercer puesto en la lista histórica. Además, fue capitán del equipo en 59 ocasiones.

Tras abandonar el Manchester United en 2003 —una decisión que devastó a los aficionados— Beckham jugó en el Real Madrid, Los Angeles Galaxy y el Paris Saint-Germain. Actualmente es copropietario del equipo de la Major League Soccer, Inter Miami.

Su carrera tocó fondo en el Mundial de Francia de 1998, donde Beckham fue duramente criticado por la patada que le propinó al argentino Diego Simeone, provocando su expulsión y dejando al equipo con un jugador menos. Muchos aficionados lo culparon de la eliminación de Inglaterra.

En la serie documental de Netflix de 2023, “Beckham”, describió el abuso que sufrió, que incluyó una efigie suya colgada de una soga frente a un pub de Londres.

“Sabía que era malo en ese momento, pero repasar todo aquello fue bastante difícil”, dijo a The Associated Press en aquel entonces.

El nombramiento de Beckham como caballero se anunció en junio, durante la lista de honores del cumpleaños del rey. Estos galardones, que también se entregan en Año Nuevo, reconocen las contribuciones a la vida británica.