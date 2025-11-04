Cher sobre su novio: “Él siempre me dice: ‘Sabes, envejeces, pero tu espíritu sigue siendo joven’”

Cher “odia” envejecer, sin embargo, no le preocupa la diferencia de edad entre ella y su novio Alexander Edwards, a quien le lleva 40 años.

Durante una entrevista en “CBS Mornings”, la artista refutó a los que dicen que mientras más viejo, más sabio.

Sobre su relación con productor musical, aseguró que los comentarios de las personas, no le afectan.

“Lo que sea. Ellos no viven mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero simplemente nos divertimos muchísimo. Nos entendemos. Eso es lo que importa”, dijo la actriz, de 79 años.

Asimismo, explicó que el tema de la edad no es algo que hablen entre ellos: “Él siempre me dice: ‘Sabes, envejeces, pero tu espíritu sigue siendo joven’”.

En otra ocasión, "La Diosa del Pop" reveló la razón por la que prefiere a los más jóvenes y no los de su edad: “La razón por la que salgo con hombres jóvenes es porque los hombres de mi edad o mayores, bueno, ahora todos están muertos, pero antes simplemente estaban aterrados de acercarse a mí y los hombres más jóvenes eran los únicos que…", explicó Cher durante una entrevista con Jennifer Hudson en su programa matutino "The Jennifer Hudson Show”.