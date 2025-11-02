Nacho afirma que su esposa no intentó suicidarse y que se siente “muy bendecido” con ella

El artista venezolano Nacho respondió este sábado a los rumores de crisis matrimonial que circulaban en redes sociales desde hace unos días, tras la transmisión en vivo que realizó en Instagram junto a Melany Mille, donde ambos tienen un intercambio de palabras que se interpretó como una discusión mientras exponían sus puntos de vista sobre cómo debería vestir una mujer.

A través de un video, el intérprete de “Báilame” desmintió supuesta separación de la presentadora de televisión y modelo, con quien tiene dos hijas en común y se casó en diciembre de 2024 después de cinco años de noviazgo.

El cantante también negó que Mille haya atentado contra su vida, asegurando que sería incapaz de pensar en el suicido. Además confesó que se siente “bendecido” y “profundamente enamorado” de su esposa, quien ha aportado económicamente para “alivianar” sus compromisos por ser padre de seis hijos, cuatro de ellos de relaciones anteriores.

Asimismo, admitió que su relación no es perfecta y que las publicaciones en redes sociales no representan el cien por ciento de su vida en pareja, pero está convencido de que Dios le envió a su esposa para enseñarlo a ser paciente, a ser dócil y a través de ella acercarse a Él.

Señaló que hay personas que realizan declaraciones basadas en rumores sin pensar en el daño que pueden ocasionar.

“Eso que irresponsablemente se convierte en una noticia viral, con toda seguridad, es absolutamente dispar a nuestra realidad. Yo voy a repetir algo que hace poco dije porque así es como me siento hoy: no habrá ni premio, ni cantidades de dinero, ni niveles de popularidad, ni cien cada, ni mil carros que me hayan sentir más exitoso de lo que hoy me siento”, afirmó.

“Y aunque ese sentimiento no dependa de mi vida en pareja, porque no depende de mi vida en pareja, o de mis amistades, o de logros y reconocimientos del mundo, gracias a Dios, hoy día, en esa área de sentimiento de pareja, en esa área, me siento muy bendecido, porque tengo una esposa espectacular, una esposa bella, maravillosa, estoy convencido que Dios me la envió”, explicó.