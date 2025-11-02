Heidi Klum sorprende una vez más con su disfraz en Halloween

Heidi Klum se puso escamas verdes y serpientes retorciéndose para transformarse en Medusa para Halloween el viernes.

Klum dijo que le encanta el mito griego de Medusa, en el que una diosa convierte a una hermosa mujer en un monstruo con serpientes para el pelo, cuya vista convierte a los seres vivos a su alrededor en piedra.

"Así que quería ser muy, realmente como una Medusa muy, muy fea. Y siento que lo clavamos, hasta los dientes", dijo Klum antes de señalar los colmillos en su boca.

Su marido, el músico Tom Kaulitz, vestido como un hombre convertido en piedra.

Klum dijo que pasó 10 horas disfrazándose para su fiesta anual de Halloween. Ella dijo que todo valía la pena porque le encanta la celebración.

La supermodelo convertida en personalidad de televisión se volvió viral en 2022 cuando llegó a su fiesta al final de una línea de pesca, envuelta en un disfraz de gusano resbaladizo.

En los últimos años, Klum ha venido vestido como un "Transformer" de 8 pies de altura (2,4 metros de altura), un hombre lobo del video musical "Thriller" de Michael Jackson, un clon acompañado por varios parecidos de Klum, y Kali, la diosa hindú de la muerte y la destrucción con muchos brazos.

Klum ha dicho que comienza a planificar su disfraz para el próximo año inmediatamente después de que termine su fiesta.

Entre las otras celebridades que caminaron por la alfombra en el Hard Rock Hotel de Nueva York estaban Darren Criss pintado de verde como Shrek, Maye Musk como Cruella de Vil y Ariana Madix como Lady Gaga.

El año pasado, Klum y Janelle Monáe se sustieron a sus respectivas fiestas con el mismo disfraz: E.T.

Monáe también estaba organizando su fiesta anual el viernes, y vino vestida de vampiro atacado por un tiburón. La actriz y cantautora convirtió todo el mes en una serie de experiencias inmersivas temáticas de Halloween en el área de Los Ángeles, concluyendo con una fiesta en su casa en Studio City. A principios de la semana, se había vestido como el Gato con Sombrero.

"Halloween da contexto a lo que ya hago todos los días", dijo Monáe a The Associated Press a principios de octubre. "Como artista, siempre estoy transformando, construyendo mundos e invitando a la gente a jugar en los mundos que creo".