Sean 'Diddy' Combs solicita una audiencia de apelación rápida mientras cumple una condena de 4 años

El productor de hip-hop Sean “Diddy” Combs quiere que un tribunal federal de apelaciones considere rápidamente la legalidad de su condena por cargos relacionados con la prostitución y su sentencia de prisión de más de cuatro años.

Sus abogados presentaron el miércoles documentos ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, solicitando que los alegatos orales en su apelación se celebren en abril.

Los abogados señalaron que Combs ya ha cumplido 14 meses de su condena de 50 meses y que podría obtener reducciones en su tiempo tras las rejas debido a su participación en un programa de tratamiento por abuso de sustancias y en un programa establecido por la Ley del Primer Paso para mejorar la reinserción de los reclusos a la sociedad.

Combs quiere que su apelación se considere con la suficiente rapidez como para poder beneficiarse de una reducción de su condena en prisión si el tribunal de apelaciones revoca su condena, dijeron sus abogados.

Combs, de 55 años, fue declarado culpable en julio de transportar en avión a sus novias y a trabajadores sexuales masculinos por todo el país para mantener encuentros sexuales bajo los efectos de las drogas en diversos lugares durante muchos años. Sin embargo, fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haberle supuesto cadena perpetua.

El fundador de Bad Boy Records, quien se disculpó durante la lectura de su sentencia por lo que describió como su comportamiento “repugnante y vergonzoso”, fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por un juez que elogió la valentía de las mujeres que testificaron en su contra.

Combs tiene previsto salir de prisión el 8 de mayo de 2028, siempre que se le reduzca la pena por buen comportamiento durante su condena. Lleva encarcelado desde su detención en septiembre de 2024, cuando fue arrestado en un hotel de Manhattan.

En una carta dirigida al juez antes de ser sentenciado, Combs dijo que había experimentado un “reinicio espiritual” en la cárcel y que estaba “comprometido con el camino de permanecer libre de drogas, no violento y pacífico”.

Sus abogados dijeron al juez que el arresto y la condena de Combs habían destruido sus negocios, obligando al despido de más de 100 empleados que tuvieron dificultades para encontrar nuevos trabajos debido a su antigua relación con el magnate de la música.

Además, todavía se enfrenta a decenas de demandas presentadas en su contra desde su arresto.