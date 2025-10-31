Julio Sabala revela intención de devolver el Gran Soberano que recibió en 1995

El cantante, imitador y humorista Julio Sabala reveló su intención de devolver a la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) el Gran Soberano que recibió en 1995, cuando aún llevaba el nombre de Premios Casandra, por su desacuerdo con la institución tras ser objeto de críticas por su conducción de la ceremonia de premiación en 2023.

Durante una entrevista con Iván Ruiz en el legendario programa de televisión "El Show del Mediodía", el artista explicó que dejará al criterio del público dominicano si entrega o no la estuilla.

“He tomado la decisión de devolver a Acroarte el Gran Soberano… Pero dejaré la decisión al pueblo dominicano. Si dicen que no, me someteré a su voluntad”, expresó Sabala.

Por otro lado, Sabala atribuyó la muerte de su padre a la situación que se generó en ese momento y lamenta que la actual presidenta de Acroarte, Marivell Contreras, deba lidiar con su acción.

“A ella le tocará esto, y tiene la mejor de mi disposición para que tenga un final con beso”, comentó.

Señaló que busca hacer un llamado a la ética y la coherencia en las instituciones culturales.

“A grandes males, grandes remedios. Las instituciones tienen que estar a la altura de las circunstancias”, afirmó.