Encuentran sin vida al cantante Eleuterio 'Tello' Higuera Jr., de Los Incomparables de Tijuana

El cantante mexicano Eleuterio 'Tello' Higuera Jr., vocalista de la banda de música regional Los Incomparables de Tijuana, fue encontrado sin vida dos días después de ser reportado como desaparecido.

Higuera, sobrino de Mario Quintero, líder de Los Tucanes de Tijuana, supuestamente había sido secuestrado durante una presentación musical en una fiesta en Aztlán, en Rosarito, Baja California.

Según Univision, testigos relataron que los agresores irrumpieron en el salón y sometieron a los integrantes de la banda. Aunque algunos lograron escapar, 'Tello' habría sido sustraído por los delincuentes. Finalmente, el 24 de octubre su cuerpo fue localizado sin vida en la zona de La Gloria, al sur de de la ciudad de Tijuana.

El caso se encuentra bajo investigación, aunque se comenta sobre la posibilidad de que el ataque esté relacionado a grupos delictivos de la zona.

A través de sus redes sociales, el grupo emitió un comunicado donde expresan su pesar por el fallecimiento de uno de sus integrantes.

"Con el corazón roto y una tristeza inmensurable, Los Incomparables de Tijuana lamentan profundamente tener que comunicar el fallecimiento de nuestro querido compañero Tello Higuera Jr. Su pasión, su talento inigualable y su espíritu vibrante fueron esenciales en cada acorde, en cada canción y en cada presentación que compartimos", cita.