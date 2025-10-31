Cristina Porta y Paco Pizaña, de “Top Chef VIP 4”, disfrutan juntos en RD tras confirmar su romance

La periodista española Cristina Porta y el actor mexicano Paco Pizaña, ganadora y finalista del reality “Top Chef VIP 4” respectivamente, disfrutan de República Dominicana tras confirmar su romance durante la alfombra de Premios Billboard de la Música Latina.

A través de sus redes sociales, la pareja compartió imágenes mientras se encuentra visitando las playas de Sosúa y Cabarete, ambos municipios de la provincia Puerto Plata, al norte del país.

“La felicidad es un mojito de coco”, escribió Porta en una historia de Instagram, donde también publicó un video de sus piernas junto a las de Pizaña en una hamaca.

Los dos también se dejaron ver luciendo traje de buzo mientras caminaban en la playa.

La semana pasada, Pizaña afirmó que había empezado a salir con Porta después de la final de la competencia de cocina.

“Lo que se ve no se juzga. ¿Estamos saliendo? Sí, claro. Saliendo de Top Chef, estamos compartiendo tiempo juntos, nos seguimos viendo”, dijo.

Fue en septiembre cuando los rumores de que Paco Pizaña le habría sido a su pareja, la modelo con Julia Urbini, con Cristina Porta.