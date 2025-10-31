Comic Con RD 2025 llega con grandes invitados y nuevas experiencias para la cultura geek

Las leyendas Lou Ferrigno, recordado por su icónica interpretación de “The Incredible Hulk” (1977-1982); Carlos Villagrán, el entrañable “Kiko” del clásico mexicano El Chavo del 8; y los reconocidos actores de doblaje Mario Castañeda y René García, voces oficiales de Gokú y Vegeta en Dragon Ball Z, llegan a República Dominicana para formar parte de la segunda edición de la Comic Con Dominicana 2025. El evento, considerado el encuentro geek más importante del país, se celebrará los días 1 y 2 de noviembre de 2025 en el Puerto San Soucí.

Esta segunda edición promete superar la experiencia del primer encuentro, incorporando una nueva lista de invitados internacionales, propuestas innovadoras y talento emergente de la cultura geek dominicana. Por primera vez, se incluirán actividades como el campeonato “Low Cosplay”, la pasarela de cosplay infantil y una producción renovada que eleva la puesta en escena del evento. Además, los asistentes podrán disfrutar de nuevas propuestas y ofertas gastronómicas diseñadas especialmente para la ocasión.

La leyenda actoral detrás del papel de “The incredible Hulk” (1977-1982) Lou Ferrigno, expresó que se siente orgulloso de haber inspirado a generaciones de niños alrededor del mundo y de haberlos impactado de manera positiva a través de su personaje. Se presentará en el primer día del evento en el panel “ El Hulk original” y manifestó su entusiasmo por formar parte del elenco de invitados y de tener un espacio para compartir con su fanaticada dominicana.

Carlos Villagrán, “Kiko” del chavo del ocho, cuenta actualmente con 81 años de edad, de los cuales dedicó más de 50 años al desarrollo del personaje que lo llevó a la fama y que se ha robado el corazón de toda latinoamérica. Expresó que se siente complacido de poder ser parte de una producción que lo ha llevado a conocer tantos países y que le ha permitido sacarle una sonrisa a tantos niños que hoy ya son adultos y que aún recuerdan a “Kiko” en su corazón.

La estrella de la televisión latina se estará presentando en el “Panel de la pelota cuadrada a hoy” en el segundo día del evento, donde compartirá con los participantes y revivirá momentos icónicos de su carrera como “Kiko” en el Chavo del ocho.

César Franco, intérprete de grandes temas dentro del mundo del anime, entre ellos Butterfly, opening del icónico anime Digimon Adventure, confesó su gran cariño hacia el país, “La gente de república dominicana es cálida, es hermosa, es bonita, tienen una magia ustedes muy hermosa… República dominicana y Buenos Aires se llevan el premio a los más gritones, tienen unas voces poderosísimas y la verdad es que se robaron mi corazón”.

Para este segundo encuentro la Comic Con 2025 cuenta con el programa “superhéroes de la vida real” donde los miembros activos de las fuerzas de ayuda del país (COE, Cruz Roja, etc…) cuentan con un 50% de descuento para ellos y un acompañante en la compra de la boleta, acto de agradecimiento de parte del evento, por la labor ejercida en los tiempos de caos climático que ha atravesado el país.

La alcaldía de Santo Domingo Este también ha reafirmado su apoyo al evento al poner en disposición total el parqueo del Faro a Colón, destinado de forma exclusiva para los asistentes de la convención con acceso VIP y con prioridad a personas con discapacidad (deben presentar presenten su certificado), una iniciativa implementada desde la primera edición del encuentro.