Fallece la madre del músico Chichí Peralta

El músico dominicano Chichí Peralta el fallecimiento de su madre, Ubencia Antonia Soto de Peralta, ocurrido en horas de la madrugada del jueves, tras varios años de una larga batalla enfrentando la enfermedad de Alzheimer.

Su cuerpo será expuesto en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, este jueves a partir de las 7:00 de la noche, y el viernes desde las 8:00 de la mañana, para luego recibir cristiana sepultura en el Cementerio Cristo Redentor.

“Hoy, con dolor en el alma les informo que el pilar de nuestra familia partió con el Señor. Diste la batalla hasta el final, no te rendiste, con tu carácter fuerte e inquebrantable”, expresó el artista en un comunicado, evocando con nostalgia la frase que su madre solía repetirle: “Chichí, estate quieto”, en alusión a su temprana inquietud musical.

La partida de doña Ubencia representa un golpe personal para el multipremiado artista, quien ha destacado por su estilo de fusión entre el merengue, el jazz, la música afroantillana y los ritmos del Caribe.

Pedro René Peralta Soto, nombre real del artista, es considerado uno de los músicos dominicanos más versátiles de su generación.

Ganador de un Latin Grammy en 2001 por su álbum De Vuelta al Barrio, ha proyectado la música dominicana a nivel internacional con éxitos como Procura, Amor Narcótico y Pa’ Otro La’o.

Diversas personalidades del ámbito artístico, cultural y político han expresado sus condolencias al artista, reconociendo no solo su trayectoria, sino también el profundo amor y respeto que siempre manifestó por su madre.