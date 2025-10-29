Papá a los 70: Actor Kelsey Grammer da la bienvenida a su octavo hijo

Es un niño, llamado Christopher, para el actor de 70 años Kelsey Grammer y su esposa Kayte Walsh, de 46.

La estrella de “Frasier” anunció las últimas noticias sobre su bebé en la edición del lunes del podcast “Pod Meets World”.

“Acabamos de tener al cuarto, ya somos ocho”, dijo Grammer. “Fue hace como tres días. Christopher se acaba de unir a la familia. ¡Genial! ¿No es precioso?”

Este es el cuarto hijo de Walsh y Grammer. El actor también tiene cuatro hijos mayores de relaciones anteriores, incluyendo dos con su exesposa Camille Grammer, miembro del elenco original de "The Real Housewives of Beverly Hills".

Grammer estuvo en el podcast para hablar sobre su reciente libro, “Karen: A Brother Remembers”, sobre el asesinato de su hermana cuando tenía 18 años.