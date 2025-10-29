Ninel Conde se somete a procedimiento para cambiar el color de sus ojos

Ninel Conde cambió el color marrón de sus ojos a verde olivo a través de un procedimiento estético que realiza una clínica en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

La artista mexicana compartió un video en su cuenta de Instagram donde habla de su experiencia con la queratopigmentación, un porceso que busca alterar el color de la córnea aplicando tinta con un láser de ultraprecisión.

"A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma. Gracias a @kerato_nyc por acompañarme con tanto profesionalismo y cariño en este proceso de cambio de color de ojos", escribió Conde junto a un video.

También explicó: "Escogí verde olivo, ¿por qué? Porque queda bien con mi tono de piel, mi color de cabello y he visto resultados muy hermosos y naturales".

La actriz y cantante es la última figura pública en realizarse el drástico cambio físico, después de la exponente urbana dominicana Yailin y el rapero cubano Osmani García, quienes también adaptaron el color de sus ojos naturales en una clínica en Miami, Florida.

En agosto de 2024, García sorprendió a sus 7.4 millones de seguidores en Instagram tras cambiar sus ojos color café a unos azul cielo mediante la pigmentación de la córnea.

Igualmente, en octubre de ese mismo año, Yailin reveló que había cambiado el color marrón de sus ojos a color gris, pero poco tiempo después los oscureció.

Este procedimiento, que tiene un costo de unos 12 mil dólares y se inventó hace unos 20 años, está aprobado en Europa, pero no cuenta con la aprobación de La Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés).

Por otro lado, el merenguero dominicano Omega El Fuerte optó por un procedimiento similar en España: una despigmentación del iris, por el cual pagó 15 mil euros por cuatro sesiones.