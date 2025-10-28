En Santiago se comenta: tremendo espectáculo en la Eterna Primavera, Jarabacoa

Jarabacoa se viste de música, los más grandes merengueros de todos los tiempos se darán cita en un evento sin precedentes. Un gran homenaje especial será dedicado a Héctor Acosta, “El Torito”, quien realizará un recorrido musical con sus grandes éxitos en merengue y bachata.

También estarán presentes figuras icónicas como Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, Omega, Miriam Cruz, Jandy Ventura, Manny Cruz, Fefita La Grande, El Conjunto Quisqueya, entre muchos otros , más de 20 intérpretes, quienes llenarán de alegría y ritmo a los residentes y visitantes de la ciudad que siempre es primavera.

La gran fiesta será el 9 de noviembre, un fin de semana inolvidable, ya que el lunes será día feriado. Una producción de Luis Medrano, como solo él sabe hacerlo.

De Santiago a Nueva York

De mi viaje a Nueva York todavía tengo muchas cosas que contar. Desde mi salida por el Aeropuerto Internacional del Cibao, todo fue excelente.

El aeropuerto sigue en proceso de remodelación, y se nota el esmero en cada detalle. Dentro, las atenciones son muy buenas, y las tiendas libres de impuestos están preciosas, llenas de mercancías, especialmente bebidas alcohólicas y accesorios variados.

DETALLES

Me encantó viajar por la línea aérea Delta: las atenciones fueron excelentes. Qué privilegio tener, desde nuestra ciudad, un aeropuerto tan completo. Confieso que le tengo terror a los aviones, pero este viaje fue placentero, tanto que volvería a hacerlo en esta misma aerolínea.

Los tripulantes fueron muy atentos, ofreciendo el servicio en varios idiomas, incluido el español. Hubo brindis de café, té, galletas y chocolates. Ya nadie se queja de que no sirvan comidas sólidas; al fin y al cabo, no es un vuelo tan largo.

Las sillas de ruedas

Es increíble cuántas personas en sillas de ruedas había en el avión; más de la mitad de los pasajeros entraban así, tanto aquí como allá. ¿Será que todos tenemos problemas de movilidad? ¡Por favor! Y no eran solo personas mayores… Es importante hacer ejercicio.

Al llegar al aeropuerto Kennedy, la situación cambió: los pasajeros de otros países estaban todos de pie. Qué cómodos somos, ayayay.

Excelente viaje

Visitar familiares en Nueva York siempre es bueno, aunque cuando se va por pocos días no siempre se puede compartir tanto como uno quisiera. Si se tiene la posibilidad de quedarse en un hotel, ¡es fabuloso!

En nuestro caso, nos hospedamos en uno y disfrutamos muchísimo: visité museos, tiendas, caminé por Times Square —siempre divino— y cenamos por esa zona en restaurantes de moda. La pasamos muy bien en familia, fue un viaje divertido y agradable.

COMENTARIO

Quiero dejar una sugerencia para quienes viajen de paseo o vacaciones a Nueva York y se hospeden en hoteles del centro turístico de la Gran Manzana: la última noche, cuando ya deben regresar a su país, es muy práctico cambiarse a un hotel cercano al aeropuerto.

Nosotros llamamos a la prestigiosa María Viera, de Viajes S&S, y ella nos consiguió una excelente opción a solo diez minutos del aeropuerto. Dejamos las maletas en el hotel donde estábamos, y en la noche nos trasladamos al nuevo alojamiento

¡Muy cómodo! Cada media hora pasaba la guagua del Holiday Inn hacia la terminal. Todo resultó perfecto: un viaje feliz y unas vacaciones de primavera inolvidables.

NAVIDAD EN EL AIRE

Ya de regreso, comenzamos a poner los árboles de Navidad. El país entero anuncia la llegada de la época más alegre del año. Muchos lugares lucen iluminados y festivos. Aunque durante todo el año los supermercados venden manzanas, pasas y frutas de la temporada, cuando las vemos en los tarantines sabemos, sin duda, que… ¡Ya llegó la Navidad.