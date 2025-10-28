Productor musical Maffio se gradúa de la "high school" a los 39 años de edad

El productor musical dominicano Carlos Ariel Peralta Mendoza, conocido como Maffio, se graduó de la “high school” a sus 39 años.

“No puedo creer todavía que me gradué de la high school a los 39 años, ahora voy por mis próximos títulos hasta obtener un doctorado. Seguiré estudiando”, expresó el también artista en sus redes sociales.

En la publicación Maffio compartió una fotografía de su graduación, la que inmediatamente sus seguidores colmaron de felicitaciones.

Maffio es reconocido como una de las figuras influyentes de la música latina, ha logrado trascender fronteras gracias a su versatilidad como artista, productor y compositor. Su habilidad para fusionar géneros y culturas convierte cada obra en un himno, reafirmando su papel como un innovador dentro de la industria.

Ha sido ganador de varios Premios Grammy y un Premio Billboard de la Música Latina. También se le conoce como padre del merengue electrónico por revolucionar el género al fusionar magistralmente los ritmos autóctonos con sonidos modernos, dando nueva vida y proyección global a la música tropical.

Ha trabajado con artistas como Thalía, Pitbull, Akon, Nacho, Gente de Zona, Nicky Jam, Paulina Rubio, Shaggy, Farruko, entre otros.