Lamine Yamal estaría interesado en comprar la mansión de Shakira y Piqué para vivir con Nicki Nicole

A sus 18 años 'recién' cumplidos, Lamine Yamal atraviesa el mejor momento de su vida a todos los niveles. En lo personal está enamoradísimo de la cantante Nicki Nicole, con la que consolida a pasos agigantados su relación después de tres meses juntos.

El deportista ahora, dispuesto a tener su propio 'nidito de amor' con la argentina para tener una mayor privacidad, el futbolista estaría planteándose adquirir la famosa mansión de Shakira y Gerard Piqué de Esplugues de Llobregat, vacía desde que la de Barranquilla se mudó a Miami con sus hijos Milan y Sasha en la primavera de 2023, y que la expareja estaría intentando vender desde su separación tras la irrupción de Clara Chía en la vida del exjugador por una cantidad que rondaría los 11 millones de euros, tres menos de lo que les costó en 2012.

Una espectacular vivienda diseñada por la arquitecta Mireia Admetller que consta de 3.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, seis dormitorios, cinco baños, una inmensa cocina con isla central, grandes salones, varias terrazas, gimnasio, biblioteca, piscina interior y exterior, bodega, o garaje con capacidad para varios vehículos, que ahora Yamal querría comprar y convertir en su nuevo hogar.

Según ha revelado este fin de semana el diario 'El País', Lamine está muy interesado en la mansión y su idea sería convertirla en la casa de un deportista de élite, construyendo un gimnasio a su medida que contaría con un preparador físico y un fisioterapeuta.

Además, a nadie le ha pasado por alta que la propiedad tiene su propio estudio de grabación, lo que sería perfecto para que Nicki pueda trabajar desde su nidito de amor en sus nuevos temas. Hablando de la argentina, hace unos días se sinceró con sus fans en redes sociales y confesó que aunque "por el momento" no está embarazada, sí le encantaría ser madre, desatando los rumores acerca de sus posibles planes con el futbolista para ampliar la familia en un futuro no demasiado lejano.