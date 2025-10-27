Sophie Turner y Chris Martin estarían en una relación

La actriz Sophie Turner y el líder de Coldplay, Chris Martin, estarían en un romance, según reveló Daily Mail.

La actriz de “Game Of Thrones”, de 29 años, tuvo una 'cita secreta' con el cantante, de 48 años, tras ella terminar su relación a finales de septiembre con Peregrine 'Perry' Pearson, con quien estuvo en una relación por casi dos años.

Turner y Pearson, un aristócrata británico, se separaron luego de asistir juntos a una boda de la alta sociedad donde se los vio "discutiendo y discutiendo entre besos febriles en la pista de baile", dijeron fuentes cercanas al medio.

Por su parte, Martin se separó en junio de su prometida Dakota Johnson tras ocho años de relación intermitente.

En agosto del año pasado, Daily Mail publicó una supuesta separación entre la actriz y el cantante, sin embargo, el representante de Dakota desmintió la información.

“Los informes no son ciertos. Están felices juntos", dijo en ese momento el representante de Johnson y Martin a Us Weekly.

Los famosos habían su romance fuera del ojo público y no fue hasta marzo de 2024 cuando se reveló la noticia de su compromiso.

“Chris y Dakota llevan comprometidos un tiempo, pero no son de los que hacen un gran anuncio público porque intentan mantener su relación lo más privada posible”, una fuente dijo en Us en ese momento. “No tienen prisa por casarse y aún no tienen una fecha definitiva para la boda”.