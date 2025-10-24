Khloé Kardashian confiesa lleva tres años sin relaciones sexuales

Khloé Kardashian reveló que lleva más de tres años sin tener relaciones sexuales y se siente “genial”.

“No he tenido sexo en más de tres años”, compartió Khloé a su amigo Simon Huck, quien mencionó que Julia Fox había decidido mantenerse célibe.

Su amigo no pudo ocultar la sorpresa y le preguntó "¿De verdad no sales con nadie, Khloe? ¿No tienes a nadie en tu lista?".

La celebridad, de 40 años, respondió: “No", dijo ella, y luego él le preguntó si le estaba enviando mensajes privados a alguien, lo cual ella también negó. "No. A nadie con quien le esté enviando mensajes. No tengo el número de teléfono de nadie".

Agregó: “Ni siquiera tengo fotos desnuda en mi celular”, dijo entre risas. “Me siento genial con esa energía”.

Khloé explicó que está viviendo una etapa de estabilidad emocional y que su bienestar no depende de tener una pareja.

“Amo tener 40 años. Cumplir 40 ha sido sensacional. Y estoy encantada”, expresó.

“Vi un meme o una frase que decía: ‘¿Por qué estás tan feliz?’ y la persona respondía: ‘Porque no estoy saliendo con nadie’. Y pensé: sí, en realidad me siento genial con esa energía en este momento”, dijo.

La conversación surgió durante el estreno de la temporada 7 de “The Kardashians”, los productores le preguntaron a Kourtney qué pensaba sobre la decisión de Khloé de permanecer soltera. "Creo que mientras tengas hijos pequeños, si no hay nadie que merezca tu tiempo, concéntrate en ellos", dijo, aprobando la decisión de su hermana.