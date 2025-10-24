Cuando el cambio de look arrastra críticas: famosos camaleónicos que asumen su identidad

En la pasada Semana de la Moda en París, la actriz Pamela Anderson, famosa por su papel de C.J. Parker en la serie de Baywatch, apareció con un cambio de look.

En vez de portar su icónico pelo rubio, ahora su cabellera lucía con un tono más rojizo y con corte estilo “long bob” con capas.

Anderson, de 58 años, no teme a realizar cambios radicales en su apariencia que alejen de la tradicional imagen de rubia en traje de baño rojo corriendo por la playa.

Hace unos dos años dejó de utilizar maquillaje y exhibe su rostro al natural, una decisión que la ha puesto en el ojo de la polémica por las críticas de unos a su aspecto natural y el apoyo de otros que defienden su envejecimiento con dignidad.

Kate Middleton lució con un tono de pelo rubio ceniza, rompiendo con el tradicional castaño que fue insignia en su imagen.

En el caso de la princesa de Gales, Kate Middleton, no es ajena a estos revuelos. Cuando visitó el Museo Natural de Londres en septiembre pasado levantó un debate en Reino Unido que se extendió por el mundo tras aparecer con un tono de pelo rubio ceniza, rompiendo con el tradicional castaño que fue insignia en su imagen.

Sea que cambien su estilo, como en el caso de la princesa de Gales o Pamela Anderson (esta última ahora apuesta por un look cobrizo, que los expertos pronostican será tendencia en este otoño de 2025); las celebridades siempre han sido objeto de críticas por su apariencia física.

En el caso de quienes mantienen un estilo de pelo particular y no lo cambian también son el centro de controversias.

J Balvin y su hijo Río

A Río, el hijo del cantante colombiano J Balvin y la modelo Valentina Ferrer, le cuestionan por qué tiene el pelo largo si es un niño.

Para enfrentar estas preguntas indeseadas con un toque de humor, el artista colombiano bromeó diciéndole a Río que le iban a acortar el pelo, a lo que el niño de cuatro años respondió “no quiero que me corten el cabello” .

Justamente, esta ola de críticas ha abierto un nuevo enfoque, donde se invita a las personas a asumir su apariencia física tal y cual son, sin importar lo que digan los demás.

En redes sociales se ha popularizado el video “Himno del descaro”, donde se invita a las personas a abrazar su autenticidad e identidad física sin importar las críticas.

La comunicadora Sabrina Gómez hace poco reprochó que la sociedad centre el valor de las personas en la forma en que se utiliza el cabello e invitó a respetar los derechos de asumir la apariencia física que se desees.

“Sea feliz, píntese el cabello del color que quiera, si se lo quiere poner rojo, o llevarlo rizo, lacio, como quiera: si se quiere pasar el abejón, páseselo... Empecemos a amar el descaro, el descaro positivo de que hago lo que quiero para llevar el pelo como me dé la gana”, dijo en un desahogo en un video de su red de Instagram, donde hace alusión a una chica que le negaron la entrada a clases por tener el pelo rizo.