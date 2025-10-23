Kim Kardashian revela le diagnosticaron un aneurisma cerebral y culpa a Kanye West

Kim Kardashian sorprendió al revelar que los médicos detectaron “un pequeño aneurisma”, situación que, según indicó, estaría relacionada con los altos niveles de estrés que ha enfrentado tras su divorcio del rapero Kanye West.

La empresaria habló sobre el diagnóstico médico durante el estreno de la séptima temporada de “The Kardashians”, transmitida por Hulu el pasado 23 de octubre.

La revelación se produjo durante una conversación con su hermana Kourtney Kardashian, quien reaccionó visiblemente impactada. “Guau”, respondió la mayor del clan Kardashian-Jenner, llevándose la mano al pecho mientras escuchaba los detalles del diagnóstico.

Kardashian explicó que los especialistas atribuyeron la causa de su afección a las tensiones acumuladas en los últimos años. “Dijeron: ‘Solo estrés’”, comentó la empresaria, visiblemente afectada.

Kim se sinceró sobre las consecuencias emocionales de su ruptura con Kanye West, con quien comparte la crianza de sus cuatro hijos: North (11), Saint (8), Chicago (6) y Psalm (5).

“Me siento más estresada, probablemente solo porque tengo que proteger a mis hijos. Todos a mi alrededor pueden manejar el drama, pero yo quiero proteger a mis bebés. Ellos van a enterarse de cosas, van a crecer y ver”, expresó Kardashian en el programa.

También aseguró que ha intentado mantener a sus hijos alejados de las controversias protagonizadas por su padre, pero admitió que esta tarea se ha vuelto cada vez más complicada. “Fui capaz de ocultar todo eso por mucho tiempo, pero es difícil cuando crecen y comienzan a entender lo que pasa”, comentó.

Asimismo, habló sobre las dificultades de su relación con el rapero y la carga emocional que implicó su separación.

“Siempre me sentí muy mal y siempre quise ayudar. La gente piensa que debería haber aguantado y que podría haberlo hecho cambiar. Pero, por mucho que crean que tengo el lujo de alejarme y no volver a lidiar con él, esa no es mi realidad. Tenemos cuatro hijos juntos”, explicó.