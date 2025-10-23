Henry Hierro iniciará tratamiento tras diagnóstico de cáncer
En una carta publicada a través de una página de GoFundMe, la hija del artista, Lucia Hierro, informó que se dedicará al cuidado de su padre mientras él recibe tratamiento para la enfermedad, por lo que necesita cubrir sus gastos diarios.
El cantante y arreglista Henry Hierro fue diagnosticado con cáncer, según reveló su familia.
“Este último año ha sido uno de los más difíciles de mi vida. En noviembre de 2023, perdí a mi madre tras su larga y valiente lucha contra el cáncer. Ahora, menos de un año después, a mi padre le han diagnosticado cáncer y pronto comenzará su tratamiento”, dijo.
“Como muchos saben, ser cuidador lo exige todo: emocional, física y económicamente. Hago todo lo posible por compaginar su cuidado con las responsabilidades cotidianas, pero los gastos fuera de la cobertura médica se acumulan rápidamente”, añadió.
“Estos fondos se destinarán a los gastos de vida diaria, transporte hacia y desde el tratamiento, comidas y otras necesidades que hacen que este proceso sea un poco más fácil y me permiten concentrarme en estar ahí para mi papá”, explicó.