Cupido también tiene a sus favoritos: Los 10 miembros del "club de los enamorados"

En algunos casos, el amor dura para siempre; sin embargo, en otros resulta tan fugaz que parece tener fecha de vencimiento. En el mundo del espectáculo, los romances cambian de rumbo en un abrir y cerrar de ojos y varios famosos se han convertido en los hijos favoritos de Cupido.

Ellos son los protagonistas de historias apasionadas que comienzan con intensidad, pero muchas veces terminan tan rápido como empezaron. Celebridades como Jennifer López, Marc Anthony, Belinda Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Taylor Swift, entre otras, forman parte del “club de los enamorados”.

Jennifer Lopez

Jennifer López ha tenido un total de 13 relaciones conocidas públicamente y ha pasado por tres matrimonios. Entre sus romances más destacados se encuentran Marc Anthony, Alex Rodríguez, Ben Affleck y Sean “Diddy” Combs.

Aunque la “Diva del Bronx" ha tenido varias relaciones, tras su último fracaso amoroso con Ben Affleck, de quien se divorció dos años después de casarse, aseguró que sus parejas han sido incapaces de amarla.

Marc Anthony

Marc Anthony EFE/Archivo

Marc Anthony registra al menos 10 parejas conocidas, de las cuales cuatro llegaron al altar, y es padre de siete hijos. Su relación más mediática fue con Jennifer López, que se extendió entre 2004 y 2011. Además, se casó en 2000 con Dayanara Torres y en 2014 con la modelo Shannon de Lima.

Actualmente, está casado con la modelo paraguaya Nadia Ferreira, con quien procreó a Marquito, su hijo de dos años.

Taylor Swift

Taylor Swift (Foto por Scott A./Invision/AP, Archivo)Scott A Garfitt

Taylor Swift se va a casar con Travis Kelce tras dos años de noviazgo, pero la superestrella ha tenido varios amores que han marcado su vida y sus canciones, entre estos puede nombrarse a Joe Jonas, Lucas Till, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Conor Kennedy, Harry Styles, Calvin Harris, entre otros.

Selena Gomez

Selena Gómez en los OscarFuente externa

Selena Gómez es otra estrella del con un historial amoroso que incluye al menos 12 parejas. Aunque ha sido más discreta que otras celebridades, siempre deja entrever detalles de sus relaciones. Entre sus romances más comentados se encuentran Justin Bieber, The Weeknd, Nick Jonas, Orlando Bloom, Zedd, Niall Horan, Taylor Lautner y, más recientemente, su esposo Benny Blanco, con quien ha consolidado una nueva etapa en su vida sentimental.

Justin Bieber

Justin Bieber.

Justin Bieber, considerado el amor platónico de muchas jóvenes, también se encuentra entre los hombres con un historial amoroso más extenso. Se le conocen cerca de 21 parejas. Entre las más destacadas figuran Sofia Richie, Hailey Baldwin, Ariana Grande, Kendall Jenner y Selena Gómez, romances que captaron la atención de fans y medios alrededor del mundo.

brad Pitt

Brad PittInstagram

A pesar de sus matrimonios con Angelina Jolie y Jennifer Aniston, en la vida de Brad Pitt también destacan Kate Hudson, Gwyneth Paltrow, Claire Forlani, Elizabeth Daily, Sienna Miller y otras 16 parejas más.

Sin duda, sus relaciones con Jennifer Aniston y Angelina Jolie han sido las más mediáticas, marcando la historia del espectáculo. Han pasado ya dos décadas desde el divorcio con Aniston, pero ambos siguen siendo recordados como una de las parejas más icónicas y queridas de Hollywood.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio Amy Sussman/AFP

A Leonardo DiCaprio le han contado decenas de novias en sus 50 años de vida.

Una de las más populares es la modelo Naomi Campbell, con quien mantuvo un romance breve, pero intenso durante 1995. La empresaria británica es cuatro años mayor que él, algo que resulta llamativo, puesto que sus parejas casi siempre resultaron más jóvenes.

Belinda

Belinda, archivo LD

La artista de origen español, Belinda ha tenido una agitada y controversial vida amorosa. Entre sus romances se incluyen a Maluma, Giovani Dos Santos, Criss Angel, Mario Dom yLupillo Rivera, entre otros.

Madonna

Madonna GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)Getty Images via AFP

A sus 67 años son varios los amores que han disfrutado de la cantante, bailarina, actriz y compositora Madonna.

El icono estadounidense ha estado en más de 15 relaciones amorosas.

En sus relaciones más mediáticas se registran las de Sean Penn, Guy Ritchie, Idris Elba, Dennis Rodman, Vanilla Ice, Tony Ward, Warren Beatty y John Kennedy Jr. El último es el futbolista Akeem Morris, de 28 años.

Nicky Jam

Nicky JamFoto: Instagram

Muchos califican la vida amorosa de Nicky Jam como inestable por sus múltiples relaciones con mujeres.

El artista de origen dominicano está casado desde finales de 2024 con la colombiana Juana Valentina, pero su historial amoroso registra a Angélica Cruz, con quien también contrajo matrimonio en 2017; Camila Bedoya, Carolina Nieto, Cydney Moreau, Aleska Génesis, entre otras.