Dayanara Torres se casa: “El preguntó y yo dije sí”

Dayanara Torres anunció su compromiso. La Miss Universo 1993 compartió la noticia en Instagram mostrando la sortija, pero sin revelar quién es su prometido.

“El preguntó y yo dije sí”, escribió la presentadora puertorriqueña junto a la fotografía que muestra la mano de su pareja sosteniendo la de ella con el anillo puesto.

De inmediato la publicación recibió cientos de comentarios felicitándola por el compromiso.

El último noviazgo público de la exreina de belleza fue con el director de televisión Marcelo Gama, con quién mantuvo relación por más de dos años y que llegó a su fin en septiembre de 2023.

Torres estuvo casada con Marc Anthony del 2000 al 2004 y fruto de esa relación nacieron sus dos hijos, Christian y Ryan.