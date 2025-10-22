Cheddy García visita instalaciones de Edesur para reclamar factura de electricidad

La humorista Cheddy García compartió en su cuenta de Instagram dos videos donde aparece en una oficina de Edesur Dominicana para reclamar una factura de electricidad de su residencia de Santo Domingo.

Visiblemente molesta, la actriz expresó su queja frente a varias empleadas de la empresa generadora de energía tras la respuesta que recibió a su más reciente notificación sin saber si alguien evaluó el problema.

“La factura otra vez que puse en reclamación no prosperó, no prosperó y nadie fue, yo no recibí a nadie allá, o sea el técnico yo nunca lo vi, pero no prosperó, ¿cómo yo sé que el técnico fue? Sí, que me la van a contar hoy me llamaron, que venga a pagar que no prosperó y nunca prospera”, dijo.

Asimismo, explicó que los fines de semana está en su villa de Villa Altagracia y no en Santo Domingo, por lo que entiende que no consume energía eléctrica para el monto que debe pagar cada mes en sus propiedades.

“Comencé pagando dos mil y pico de pesos y ya voy por 10 mil, 15 mil y hasta 17 mil pesos más la de Maimon. Díganme si eso no es un robo, cada vez que yo venga aquí les voy hacer un video. ¡No prosperó la factura! Yo no sé hasta dónde es que vamos a llegar con este gobierno y con Edesur, el gobierno y Edesur no prosperó. ¡Y Protecom tampoco próspera!”, concluyó.

En otra publicación, desde su vehículo, García confesó estar “harta” y afirmó que le escribieron para “ayudarme” y no cumplieron.

“No me obliguen a irme de mi país, pero ¿Abinader, qué es lo que pasa? Marranzini… ¿Quién diablo es que administra esa empresa del diablo?”, cuestionó.