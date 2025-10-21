Vitaly Sánchez revela que sufrió accidente cuando una patana "impactó" y "arrastró" su vehículo
La presentadora Vitaly Sánchez reveló que sufrió un accidente automovilístico cuando se desplazaba por el puente Ramón Matías Mella de Santo Domingo.
Durante su participación en el programa de radio "Esto no es radio", la también influencer y actriz contó este martes que se trasladaba hacia San Pedro de Macorís, específicamente a Lantica Studios, instalaciones del reality "La casa de Alofoke", cuando su vehículo Maserati fue impactado por una patana.
"Fue feo, mira, iba camino a La Casa, iba con Ana, iba mi amiga Sandy, ese camión, patana, grandísimo, hay un pequeño espacio por acá, estoy aquí, hay otro vehículo acá, estoy hasta parada, viene, me impacta y cuando me impacta, él ni siquiera frena, él sigue acelerando y nos arrastra por el puente Ramón Matías Mella, por la México", afirmó.
Señaló que el conductor del vehículo pesado alegó frente a los agentes de tránsito que se encontraban en el lugar que no se detuvo porque pensó haber cruzado por un hoyo.
"Vienen amets, que gracias a Dios habían amets adelante, y vienen inmediatamente ayudar y eso, dice el tipo, porque yo le estoy diciendo al amet, lo único que dije fue: 'No porque me impacta y aún así no frenó, sino que continúa', y él dice: 'Yo pensé que era un hoyo'", detalló.
Asimismo, Sánchez acusó al hombre de compartir un video en TikTok donde la responsabiliza por el choque.
"Tomamos los papeleos, mi amiga bajó, tomó fotos y todo, cuando estoy en la casa mi amor, el señor Transformador un TikTok subió: Vitaly que se me estrelló y que me dijo yo voy rápido para La Casa de Alofoke, échate la culpa por favor, que yo le dije a él y que los amets de lambones como yo era Vitaly Sánchez me dieron la razón", dijo.
"Pero gracias a Dios que solo fue material, que uno está bien, porque ellos andan como que son el terror andante y tú tienes que tenerle miedo y cuidado", concluyó.