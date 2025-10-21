Presentadora Ana Patricia interpone demanda de divorcio a su esposo y pide división desigual de bienes

La expresentadora de “Despierta América”, Ana Patricia Gámez presentó una demanda de divorcio en contra de su esposo, Luis Carlos Martínez tras 11 años de matrimonio.

En los documentos obtenidos por “Las top news”, la comunicadora mexicana asegura que su martrimonio está “irremediablemente disuelto”, que están separados desde agosto aunque todavía viven bajo el mismo techo.

Ana Patricia pide una solicita una distribución desigual de los bienes conyugales, argumentando que sus esfuerzos y aportes materiales fueron determinantes para adquirir y mantener el patrimonio familiar.

Asimismo, Gámez pide que la custodia de sus dos hijos sea compartida y que el juez considere que ella no puede vivir fuera del hogar de la familia, en donde residen sus hijos, por lo que solicita la posesión exclusiva de la propiedad.

“El plan de crianza deberá designar a ambos padres como responsables parentales compartidos, en beneficio del interés superior de los menores. Las partes deberán acordar un horario de tiempo compartido que promueva su bienestar general. Si no se llega a un acuerdo, el tribunal establecerá dicho plan conforme a las leyes del estado de Florida".

En la demanda también se lee lo siguiente: “La Esposa confió al Esposo la gestión de las finanzas de su negocio, pero sospecha que este ha ocultado sus ingresos, transferido o retirado fondos de cuentas para su beneficio personal, lo cual debe ser justificado. La Esposa busca el control total de sus negocios, solicita que se le prohíba al Esposo cualquier participación y solicita la exención de cualquier orden de statu quo emitida por el Tribunal”.

En otro punto se lee: “El contrato de la Esposa con Univisión ha concluido y sus ingresos se han reducido significativamente. Las partes han disfrutado de un nivel de vida cómodo, y el esposo tiene la capacidad para mantener su estilo de vida, pero la esposa no cuenta con los recursos económicos para continuar con los hijos como solía hacerlo. El esposo puede contribuir a la manutención de la esposa durante estos procedimientos y después de la disolución del matrimonio”.

La historia de ambos comenzó en 2013, cuando Ana Patricia trabajaba en Despierta América junto a Karla Martínez y la llevó a una reunión a su casa y ahí conoció al hermano de su compañera de trabajo.

Se comprometieron en 2013 en Verona, Italia, y un año más tarde se casaron. Ambos procrearon a Giulietta y Gael.