Milagros Germán da la bienvenida a su segundo nieto

La comunicadora y exfuncionaria pública Milagros Germán Olalla se convirtió en abuela por segunda ocasión.

Germán anunció este martes el nacimiento de su nieto Lucián, fruto del matrimonio de su hija menor Andreas De Camps Germán y Jonathan Rivera.

"Bienvenido caballerito de luz. Listos para acompañarte en tus travesuras", escribió la presentadora y productora de televisión a través de sus historias de Instagram.

Se recuerda que el hijo de la conductor de "Chevere Nights", Álvaro De Camps Germán, es padre de un niño.

Germán estuvo a cargo de la Dirección de Comunicación de la Presidencia (Dicom) desde 2020 hasta 2021 y luego fue ministra de Cultura hasta enero de este año.