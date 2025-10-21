Joe Manganiello, exesposo de Sofía Vergara, va a casarse

Joe Manganiello, exesposo de Sofía Vergara, se comprometió con su pareja Caitlin O’Connor, con quien inició una relación poco tiempo después de separarse de la actriz colombiana en 2023.

TMZ confirmó la noticia y el actor “Magic Mike” hizo una publicación compartida en Instagram con su prometida, de 36 años, donde posan junto a su perrito y ella muestra su anillo.

Los rumores de compromiso comenzaron a circular en junio luego de que el Daily Mail publicara fotos de la actriz en Sicilia con lo que parecía ser un diamante en la mano izquierda.

Una fuente le dijo a Us Weekly que Manganiello, de 48 años, y Caitlin son “muy sólidos juntos y se toman en serio su futuro”. La pareja quiere “formar una familia”, continuó la fuente. “Ella quiere ser madre, y él está abierto a ser padre”.

La pareja se conoció en septiembre de 2023 en una fiesta posterior al estreno de la serie de ella, “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty” ny fueron vistos saliendo junto de un vehículo.

Luego a cinco meses de su separación con Sofía, Joe apareció en la alfombra de una gala con Caitlin O’Connor haciendo su debut como pareja.

El actor y su pareja posaron ante las cámaras abrazados en la alfombra roja de la fundación Children of Armenia Fund (COAF, por sus siglas en inglés) y aunque anteriormente habían sido captados por paparazzi, esa fue la primera vez que aparecieron juntos en un evento público.

Joe y Sofía pusieron fin a su matrimonio en julio de 2023.