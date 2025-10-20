Padre de los hijos de Britney Spears dice la artista amamantaba a sus hijos mientras se drogaba y ella responde

Kevin Federline dice que la preocupación por sus dos hijos con Britney Spears le impidió durante mucho tiempo contar su historia, y esas mismas preocupaciones son la razón por la que la cuenta ahora que son hombres.

En unas memorias que se publicarán el martes, "You Thought You Knew", Federline documenta sus difíciles años como esposo, exesposo y co-padre con Spears, quien escribió sus propias memorias en 2023.

Federline incluye algunas historias salaces y algunos detalles potencialmente perturbadores sobre su comportamiento que ya han llegado a los titulares.

“Quiero que mis hijos puedan seguir adelante con sus vidas y saber que la verdad de todo está ahí afuera”, declaró Federline, de 47 años, a The Associated Press en una entrevista por Zoom, rodeado de palmeras en Hawái, donde ahora vive con su esposa Victoria Prince y sus dos hijas. “Eso es muy importante para mí. Y es muy importante que comparta mi historia para que ellos no tengan que hacerlo”.

Él y el hijo de Spears, Preston, ahora tienen 20 años y su hermano Jayden tiene 19. Tienen poca relación con su madre.

Federline era un bailarín de apoyo de 26 años para otros grandes artistas pop cuando se unió a Spears en 2004. Su noviazgo, dos años de matrimonio y divorcio los llevaron a una de las rabietas mediáticas más intensas de la historia moderna. Federline fue duramente criticado como un fracasado y un parásito, especialmente después de lanzar su propio álbum de hip-hop, que fue objeto de burlas.

“No solo era famoso, era infame”, escribe en el libro, que se lanzará en la nueva plataforma de audiolibros Listenin.

Dijo a la AP que había considerado escribir el libro durante mucho tiempo, pero que recientemente se lo tomó en serio.

“Lo leí y lo dejé muchas veces durante un período de unos cinco años”, dijo. “Creo que describe muy bien quién soy, quién soy, el padre en el que me he convertido, el esposo que soy, el exesposo que soy”.

Revelaciones clave de Kevin Federline sobre Britney Spears

— Federline describe la noche en que él y Spears conectaron por primera vez en una discoteca de Hollywood, y cómo se enrollaron horas después en un bungalow de un hotel: «Britney se dio la vuelta, se quitó la ropa interior y empezó a besarme, arrancándome la ropa con ambas manos. Nos tambaleamos hacia la cama mientras yo luchaba por bajarme los pantalones. Esto. Está. Pasando. Bueno, lo siento. Tranquilos, no voy a dar más detalles».

— Escribe que un “cambio sísmico en mi realidad al nivel de San Andrés” se produjo unas horas más tarde cuando salió del hotel con Spears y docenas de autos de paparazzi los siguieron.

— Describe la noche antes de su boda, cuando Spears llamó a su ex Justin Timberlake para cerrar el tema: "Nunca lo superó del todo. Puede que me quisiera, pero había algo en Justin que no podía dejar ir".

Federline dijo que ver a Spears bebiendo estando embarazada "activó las alarmas silenciosas en mi cabeza". Más tarde se indignó al verla consumiendo cocaína mientras los niños aún eran lactantes, y le preguntó: "¿De verdad vas a ir a casa después de esto y alimentarlos como si no tuvieras el cuerpo lleno de drogas?".

—Él escribe que Preston le dijo que Spears se burló de él sin piedad y que una vez le dio un puñetazo en la cara.

— Dice que los chicos empezaron a negarse a visitarla cuando tenían 13 y 14 años, y que después le contaron historias que "me conmovieron profundamente". "A veces se despertaban por la noche y la encontraban de pie en silencio en la puerta, observándolos dormir —"¿Ah, ya están despiertos?"— con un cuchillo en la mano".

La respuesta de Spears al libro de Federline

Spears respondió con un comunicado en sus redes sociales. Aseguró que Federline ha estado manipulando constantemente a la gente.

"Créeme, esas mentiras piadosas de ese libro van directo al carajo, y soy la única que sale realmente perjudicada aquí", dijo, y añadió: "Si de verdad me conoces, no prestarás atención a los tabloides sobre mi salud mental y mi consumo de alcohol".

También abordó su relación con sus hijos:

Siempre he suplicado y gritado para tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes son complejas. Esta situación me ha desmoralizado y siempre he pedido, casi rogado, que formen parte de mi vida. Tristemente, siempre han presenciado la falta de respeto que me ha demostrado su propio padre.

Un abogado de Spears no respondió a una solicitud de comentarios.

La vida de Federline y pensamientos sobre la vida de Spears

Federline escribe sobre crecer en Fresno, California, y encontrar “mi terapia y mi propósito” a través de la danza.

Recuerda su primera gran gira con Pink y su trabajo con Aaliyah, Destiny's Child y Michael Jackson. Detalla su lucha con John Cena en la WWE y su aparición en un anuncio autocrítico del Super Bowl.

Federline dice que Preston y Jayden viven solos como adultos jóvenes y que ambos han estado trabajando en hacer música que lo enorgullece.

Opina sobre la disolución de la tutela judicial de Spears , afirmando que era necesaria, pero perjudicó a la mayoría de las personas involucradas. Añadió que los fans que lucharon por liberarla dejaron un legado lamentable.

“El movimiento Free Britney puede haber comenzado desde un buen lugar, pero vilipendió a todos los que la rodeaban tan intensamente que ahora es casi imposible que alguien intervenga”, escribe.

Dice en el libro que lo escribió en parte como una súplica pública para que ella recibiera más ayuda.

"He perdido la esperanza de que las cosas algún día mejoren por completo", escribe, "pero todavía espero que Britney pueda encontrar la paz".