jennifer lopez
JLo dice ninguno de sus ex son capaces de amar y su primer esposo responde: "El problema eres tú"
Ojani Noa estuvo casado con JLo de 1997 a 1998
Luego de que Jennifer Lopez afirmara que ninguna de sus exparejas ha sido capaz de amarla verdaderamente, su primer esposo Ojani Noa contraatacó diciéndole que el problema es ella.
"Deja de menospreciarnos. Deja de menospreciarme con tu imagen de víctima. El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú. Tú eres la que no pudo contenerse", escribió Noa en Instagram.
Ojani, quien estuvo casado con JLo de 1997 a 1998, la acusó de engañarlo durante su matrimonio.
"Te han 'amado' varias veces. Te has casado cuatro veces. Y has tenido innumerables relaciones entre tanto. Decidiste mentirme, engañarme... Me rogaste que mantuviera el matrimonio intacto para evitar la mala prensa".
En una entrevista para el programas "The Howard Stern Show", la artista habló sobre su vida sentimental.
"¿Crees que te han amado de verdad?", le cuestionó el Howard Stern, el conductor del programa. "No es que no sea digna de ser amada, es que ellos no son capaces", respondió la actriz. "No lo tienen dentro", sentenció.
"Me dieron lo que tenían. Me lo dieron todo, siempre. Todos los anillos, todo lo que pudiera desear. Las casas, los anillos, el matrimonio. Todo. Pero…”, dijo.
Modelo, actor, entrenador personal y camarero; el cubano Ojani Noa, cinco años menor que Jennifer López, fue su primer esposo. Se casaron cuando no llevaban ni un año saliendo, en 1997.
Y tampoco llegaron al año de matrimonio antes de divorciarse, en 1998. Años después, terminaron en los tribunales porque, según JLo, Ojani iba a publicar un libro con detalles de su vida íntima, e incluso un supuesto vídeo. El modelo tuvo que indemnizarla con más de medio millón de dólares.