Cuando la edad es solo un número: famosas que son felices con parejas que le llevan varias décadas

La diferencia de edad marcada entre parejas es un tema que desata críticas especialmente entre famosos, ellos le hacen caso omiso y pregonan su felicidad a los cuatro vientos demostrando que es cierto el viejo adagio de “para el amor no hay edad”.

Son varias las celebridades que mantienen una feliz relación con personas a las que le llevan o le llevan décadas.

Una de las que recibe muchas críticas en redes sociales es la actriz venezolana Daniella Navarro, quien está casada con el piloto colombiano Jorge Campillo, 19 años mayor que ella.

Recientemente, la actriz de “Marido en alquiler” respondió a las personas que insisten que su esposo le lleva 30 años.

"Para los que dicen que mi esposo me lleva 30 años. Gracias, lo tomo como un piropo. Y sí, tengo cara de carajita, ¿y qué hago? ¡No es mi culpa que el colágeno todavía me adore! De edad ya pasó la etapa del 'sugar', pero de energía y alegría sigo igualita", respondió.

En 2024, la pareja celebró su unión civil en noviembre en Miami, Estados Unidos, y un mes después lo hizo por la iglesia en Medellín, Colombia.

Marc Anthony y Nadia Ferreira

Nadia Ferreira y Marc Anthony en La Romana, en diciembre de 2022

Entre Marc Anthony y Nadia Ferreira la diferencia de edad es de 30 años. La pareja se encuentra disfrutando las mieles del amor tras contraer matrimonio el 28 de enero de 2023 en una íntima, pero lujosa ceremonia en el Museo de Arte Pérez de Miami en Florida. Fruto de su relación, Marc, de 55 años, y Nadia, de 25, tienen a Marco Antonio Jr., su hijo de un de edad.

Otras novias de del salsero también han sido jóvenes como Nadia. A Shannon de Lima le lleva 19 años, igual que a la modelo Raffaella Modugno, y a la modelo dominicana Mariana Downing la supera por 21 años.

Cher

La cantante Cher y el musical Alexander ‘AE’ Edwards

Cher, de 79 años, ha recibido muchas críticas por sus relaciones con hombres hasta con la mitad de su edad.

Su último noviazgo fue con el ejecutivo musical Alexander "A.E." Edwards, de 39 años.

"La Diosa del Pop" reveló la razón por la que prefiere a los más jóvenes y no los de su edad: “La razón por la que salgo con hombres jóvenes es porque los hombres de mi edad o mayores, bueno, ahora todos están muertos, pero antes simplemente estaban aterrados de acercarse a mí y los hombres más jóvenes eran los únicos que…", explicó Cher durante una entrevista con Jennifer Hudson en su programa matutino "The Jennifer Hudson Show”.

En la década de 1980, salió con varios hombres más jóvenes que ella, entre quienes figuran Val Kilmer, Tom Cruise y Rob Camilletti.

leonardo Dicaprio

A Leonardo DiCaprio, de 50 años, no le gustan mayores, todo lo contrario, y es que el actor supuestamente tiene regla no escrita de no salir con mujeres de más de 25 años.

Y es que todas sus novias no sobrepasaban esa edad. Sin embargo, la última mujer con la que se le ha relacionado a la estrella de “Titanic” es con Vittoria Ceretti, una modelo italiana de 27 años, aunque la modelo cumplió esa edad ya estando en la relación con DiCaprio.

Dicaprio y su novia, 23 años menor que él, fueron vistos por primera vez en agosto de 2024 besándose en una discoteca de Ibiza, según recogieron varios medio estadounidense. Ambos también habrían sido vistos juntos paseando en Santa Bárbara (California) ese mismo verano.

Entre las relaciones de DiCaprio figuran Gisele Bundchen y Bar Refaeli, ninguna de ellas tenía más de 25 años cuando estaban juntos, lo que abrió la teoría mediática.

También se cuenta a la actriz Blake Lively. En 2011, el actor la invitó a tener una cita en Disneyland, el sitio preferido de la actriz. Ella tenía 23 años, y él, 41. Su breve romance duró cinco meses.

Robert y Luciana Duvall

Robert y Luciana Duvall: 41 años de diferencia.

Con 41 años de diferencia, la pareja de actores Robert y Luciana Duvall se conoció durante el rodaje de la película argentina-estadounidense ‘Assassination tango’, en 2002, de la que Robert también fue guionista. Al momento de su boda en el 2004, el actor tenía 73 años y la actriz argentina -su cuarta esposa, 32.

CATHERINE ZETA-JONES Y MICHAEL DOUGLAS

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas llevan juntos desde 1996. EFE/EPA/TOLGA AKMENEFE

Catherine Zeta-Jones, de 56 años, y Michael Douglas, de 81, llevan más de 25 años interpretando una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento.

La pareja, con 25 años de diferencia, son los padres de Dylan y Carys, de 24 y 21 años, y se conocieron en un Festival de cine en 1996. Cuatro años después contrajeron matrimonio y desde entonces han superado juntos enfermedades, crisis y diversos obstáculos.

THALIA Y TOMMY MOTOLA

Thalía y Tommy Motola

Thalía y Tommy Motola están sumidos en el amor con 22 años de diferencia. Gracias a una cita a ciegas organizada por sus amigos, este dúo se conoció en el año 2000 cuando la cantante tenía 27 años y el empresario 49.

Tienen 24 años de casados, dos hijos y episodios constantes de demostración de afecto a través de las redes sociales.

Alec Baldwin e Hilaria Baldwin: este dinámico dúo tuvo sus nupcias en el año 2012, cuando el actor tenía 54 años y la instructora de yoga tenía 28 años.