Mariasela Álvarez celebra compromiso de su hija Rebeca del Pino: "¡Y supiste elegir bien mi niña!"

La hija de Mariasela Álvarez, Rebeca del Pino Álvarez, está lista para abandonar el nido y formar su propio hogar junto a su futuro esposo, el joven ingeniero civil Luis Mikael Prida (Miki).

La comunicadora celebró la noticia con sus seguidores a través de Instagram, donde dedicó palabras a su "Cuchifrita", como cariñosamente llama a la tercera de sus cuatro hijos, fruto de su matrimonio con el empresario Alberto del Pino, con quien estuvo casada por más de dos décadas.

"Aún recuerdo cuando eras una niña hermosa y llena de luz, mi dulce compañerita en la cotidianidad. Desde ese entonces comencé a llamarte mi Cuchifrita. El paso de los años te fue agregando virtudes que han hecho de ti una mujer realmente excepcional, que sigue siendo mi compañera, pero ahora más, ¡mi roca! Solo faltaba en tu vida esa persona que fuera la tuya, ese lugar seguro al que siempre quisieras volver", inició Álvarez.

"¡Y supiste elegir bien mi niña!", afirmó.

Álvarez describió al prometido de su hija como "un hombre tierno y amoroso, trabajador y detallista", además "poseedor de los mismos valores esenciales con los que te formamos tu padre y yo".

Según la publicación de la exMiss Mundo, la pareja se comprometió en la ciudad San Miguel de Allende, una ciudad de la época colonial en Guanajuato, México.

Álvarez también es madre de Andrés Alberto, Chantal y Emmanuel del Pino Álvarez.