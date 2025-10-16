Cazzu dedica palabras a “todas las mamás que crían solas a sus hijos” durante concierto en México

La rapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, reiteró anoche que no recibe ayuda, en respuesta al comunicado emitido en el día de ayer por Christian Nodal.

Durante su segundo concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, la cantante dedicó palabras “todas las mamás que crían solas a sus hijos”.

“Yo, al igual que muchas mujeres, no solo no recibo ayuda, sino que recibo ataques”, afirmó la artista, de 31 años, mientras leía una nota frente al público.

Asimismo, Cazzu dejó claro que sus declaraciones no están vinculadas al despecho ni celos por su expareja, quien se casó con Angela Aguilar 21 días después de terminar su relación entre ambos.

“Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”, puntualizó.

A través de sus representantes legales, Nodal afirmó este miércoles que cumple con la manuntención de la menor, aportando incluso "mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos".

También señaló que la difusión de cualquier declaración contraria a la suya "solo perjudica emocionalmente a la pequeña".